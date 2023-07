XV de France. Avant le mondial, Matthieu Jalibert clôt le débat à l’ouverture des Bleus

En course pour un sacre mondial, Matthieu Jalibert préfère enterrer le débat récurrent autour du numéro 10 de Fabien Galthié.

À sept semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde, Matthieu Jalibert a recentré les débats. Questionné par le Midi Olympique sur sa rivalité avec Romain Ntamack, le Bordelo-béglais n’a pas souhaité s’engager dans une course au numéro 10 et a préféré relativiser son rôle. Il explique que la question autour de sa légitimité en tant que titulaire ne se pose pas. En effet, il n'estime pas être assuré de finir parmi les 33 joueurs retenus :

Mon but, c’est de prendre tout ce qu’il y a à prendre. Ce n’est pas moi qui fais les choix, donc je me concentre juste à être le meilleur possible, à l’entraînement ou en match, pour répondre aux attentes du staff. On verra quelles décisions seront prises ensuite.”

XV DE FRANCE. Sur un nuage, Hastoy peut-il passer devant Jalibert dans la hiérarchie des 10 ?Dans sa prise de parole, l'ouvreur de 24 ans désigne Romain Ntamack comme le “titulaire en place.” Il explique aussi qu’à “chaque rassemblement, tout est remis en question” en ce qui concerne sa place en Bleu. Tout du moins, le joueur de l’UBB préfère prendre le défi de cette manière.

Par la suite, il met également en valeur le rôle des remplaçants dans le rugby moderne. Particulièrement mis en avant par Fabien Galthié depuis le début de son mandat, le rôle des finisseurs a pris une place toute particulière. Titulaire en club et remplaçant en sélection, Matthieu Jalibert analyse les différences entre les deux statuts de la manière suivante, toujours pour le Midol :

Le rugby de haut niveau se joue aujourd’hui à 23. Que l’on commence ou que l’on finisse, on a toujours un rôle important à jouer. Celui de finisseur n’est pas forcément facile puisqu’on peut entrer en jeu dans des situations totalement différentes. Si on perd, si on gagne, si on a beaucoup d’avance ou très peu… Il faut être capable de gérer cette particularité. Mais, jusque-là, cela s’est plutôt bien passé pour moi. J’espère que ça va continuer.”

TOP 14. Gazzotti, Bielle-Biarrey, Jalibert… À Bordeaux, l’avenir s’annonce radieux

Matthieu Jalibert, un talent précoce

Connu pour ses qualités offensives et sa vision du jeu tranchante, Jalibert a commencé sa carrière professionnelle en 2017 avec l'Union Bordeaux-Bègles. Il a rapidement fait ses preuves, attirant l'attention grâce à sa qualité technique. À seulement 19 ans, il est appelé par Jacques Brunel pour rejoindre le groupe France senior à Marcoussis.

Le 3 février 2018, Jalibert fait ses débuts internationaux avec l'équipe de France lors du Tournoi des Six Nations. Malheureusement, sa première sélection a été écourtée en raison d'une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Depuis son retour de blessure, Jalibert a continué à s'imposer comme l'un des meilleurs ouvreurs de Top 14. Désormais, il semble avoir trouvé sa place dans les plans de Fabien Galthié, sans pour autant se reposer sur ses lauriers.

RUGBY. 6 Nations. Reverra-t-on l'association Ntamack/Jalibert avec le 15 de France ? La réponse finale