XV DE FRANCE. Sur un nuage, Hastoy peut-il passer devant Jalibert dans la hiérarchie des 10 ?

Actuellement en forme internationale, l’ouvreur du Stade Rochelais Antoine Hastoy brille sur la scène nationale et continentale. De quoi relancer un énième débat avec Jalibert ?

Jalibert, Danty, Parra... Découvrez le XV des blessés du Top 14Vous connaissez l’adage, les absents ont toujours tort. Une phrase d’autant plus vraie dans le monde du rugby, tant les joueurs blessés peuvent perdre du terrain sur leurs concurrents. En témoigne le cas Hastoy/Jalibert. En effet, et même si depuis plusieurs années désormais, Fabien Galthié a installé le joueur de l’UBB comme la doublure de Romain Ntamack en équipe de France, les blessures à répétition de celui-ci, jumelées à la forme incroyable du néo-rochelais Antoine Hastoy, relance un débat qui commence à prendre de l’ampleur. Et pour cause, pendant que le natif de Saint-Germain-en-Laye soigne sa cheville, l’ancien maître à jouer de Pau enchaîne les prestations de haut-vol. L’on pense notamment à son match plein face à la Section en mars dernier (26 points inscrits), ou encore à ses deux rencontres en Champions Cup face aux Saracens et Exeter. Un joueur pétri de talent, qui s’adapte parfaitement au collectif déjà bien huilé du Stade Rochelais (279 points inscrits pour sa première saison). De quoi relancer l’éternel débat concernant la hiérarchie des 10 en équipe de France ?

Depuis plusieurs saisons désormais, Matthieu Jalibert voit sa progression freinée par de nombreuses blessures. Une fragilité qui, même si elle peut parfois ''profiter'' à d'autres, ne remet pas en cause le talent de l'ouvreur de l'UBB. Bien au contraire ! À chacun de ses retours, Jalibert a su prouver au monde du rugby qu'il allait falloir compter sur lui, et notamment en équipe de France. De plus, son expérience internationale (23 sélections), bien supérieur aujourd'hui à Antoine Hastoy (2 sélections), lui donne un avantage considérable auprès de Fabien Galthié. Un constat que l'on a encore vu lors du dernier Tournoi, où, au-delà d'être préféré sur le banc à Hastoy, Jalibert a su se montrer décisif et précieux. Autrement dit, et malgré une saison certainement plus impressionnante d'Antoine Hastoy, il serait étonnant de voir ce dernier passer devant le joueur de l'UBB, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde. Reste à voir en revanche si Jalibert revient à son meilleur niveau rapidement, et si son corps décide de le laisser un peu tranquille lors des prochains mois. À ce propos, l'ouvreur de 24 ans pourrait effectuer son retour dès ce week-end, face au Stade Toulousain. Quant à Hastoy, il pourra se consoler avec une fin de saison plus qu'alléchante du côté du Stade Rochelais, avant de découvrir sa première Coupe du Monde, lui qui est actuellement le numéro 3 dans la hiérarchie des ouvreurs...

