XV de France. Titulaire ou finisseur ? Matthieu Jalibert met les choses au clair une bonne fois pour toutes

L'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert a évoqué ses performances avec le XV de France en novembre. Dans quel rôle se sent-il le mieux chez les Bleus ?

XV de France. Comment Matthieu Jalibert a dynamité la défense japonaise lors de son entrée ?2022 a été une année historique pour le XV de France avec dix victoires en autant de matchs joués. Les Bleus sont sur une série historique de 13 succès, et Matthieu Jalibert n'y est pas étranger. S'il est toujours difficile de mettre en avant un joueur dans un sport collectif tel que le rugby, force est de constater que le Bordelais a pesé dans les succès tricolores cet automne. Ses entrées en jeu ont été pertinentes et saluées par tous, supporters comme observateurs. Poussant certains à se demander pourquoi le staff ne lui avait pas confié les clés du camion bleu, au moins une fois dans cette tournée. De son côté, Jalibert a "pris beaucoup de plaisir à jouer ces matchs, à les gagner. Titulaire ou finisseur, c’est au staff de décider. Point barre". L'encadrement a en effet ses raisons pour titulariser Romain Ntamack à l'ouverture. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié l'a d'ailleurs partiellement expliqué en conférence de presse. RUGBY. XV de France. Pourquoi Matthieu Jalibert n'a-t-il pas été titularisé face au Japon ?Cette organisation a en effet porté ses fruits jusqu'à présent. Pourquoi tout chambouler alors que les résultats sont là ? On serait tenté de dire pour justifier ces choix que si Jalibert joue si bien quand il rentre sur le terrain, c'est justement parce qu'il se plait dans le rôle de finisseur. Vitesse, vista, on connaît les qualités du Bordelais. Il a encore prouvé au moins de novembre qu'il pouvait faire basculer un match. Et c'est sans doute comme ça qu'il est le plus fort. "Ce que je veux, c’est gagner en étant sur le terrain. Peu importe mon rôle, que ce soit titulaire ou finisseur. Je suis au service de l’équipe et je donnerai toujours le meilleur de moi-même, quel que soit mon temps de jeu", a-t-il confié au Midi Olympique. Vouloir à tout prix le mettre comme titulaire, c'est également dénigrer l'importance des finisseurs. RUGBY. La France : la seule nation avec autant de problèmes de riches ?Au plus haut niveau, ce sont souvent eux qui vont chercher la victoire dans des matchs serrés où la moindre décision peut avoir une importance capitale. Quand il entre sur le terrain, Jalibert n'a pas moins de pression que Ntamack sur les épaules. Mais il sait ce qu'il peut apporter à l'équipe face à un adversaire fatigué. Le XV de France a la chance d'avoir deux excellents ouvreurs. Au lieu de les opposer, le staff sait comment les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de l'équipe. Si la France soulève la Coupe du monde, on aura vite fait d'oublier qui a démarré le match et l'a terminé. Sauf si, peut-être, l'un des deux claque le drop de la victoire dans les derniers instants de la finale. Mais ça, c'est une autre histoire.