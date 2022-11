RUGBY. La France : la seule nation avec autant de problèmes de riches ?

Depuis des décennies, l'équipe de France fait partie des meilleures nations au monde. Cependant, une nouvelle génération de talents émerge, et le vivier français ne fait que grossir.

Plutôt Ramos ou Jaminet ? Ntamack ou Jalibert ? Ou bien Marchand ou Mauvaka ? Tant de questions que le staff de l'équipe de France a le luxe de se poser. En effet, cette génération dorée n'est pas que talentueuse, elle est aussi complète, et ceci est rare. Dans l'histoire du XV de France, des pépites, il y en a eu, des légendes sont passées et ont marqué l'histoire de notre sport. Cependant, le rugby est un sport collectif, et pour l'une des premières fois de son histoire, notre XV de France semble concentrer plus de talents que jamais. Parmi ces jeunes qui forment la nouvelle génération, certains font partie des sacres mondiaux de l'équipe U20, en 2018 et 2019. Ils font désormais le bonheur de la grande équipe de France, et nous pouvons citer : Romain Ntamack, Demba Bamba, Pierre-Louis Barassi, Matthis Lebel, Cameron Woki, Arthur Vincent et Jean-Baptiste Gros. Certains de ces joueurs sont aujourd'hui des cadres des Bleus. RUGBY. Pour la presse anglaise, le XV de France doit énormément à un homme, et ce n'est pas Fabien GalthiéLes très bons résultats actuels sont évidemment le fruit d'une formation efficace, qui a su mûrir et éclore d'année en année. De plus, au niveau international, nous avons une des équipes les plus jeunes, avec une moyenne d'âge d'environ 26 ans lors de la dernière tournée d'automne. C'est un fait rare pour être souligné, car ceci n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, le nouveau souffle des Bleus peinaient à se faire sentir, notamment en 2017 avec une série noire de 8 défaites consécutives sous l'ère Novès. Aujourd'hui, lorsque nous regardons poste par poste, le vivier français est conséquent. Et même lorsque les blessures s'acharnent sur nos piliers (comme durant cette tournée), la qualité est tout de même au rendez-vous. Nos deuxièmes lignes peuvent jouer en cran derrière. Nos troisièmes lignes marchent sur l'eau et les remplaçants se mettent au niveau des titulaires à chaque entrée. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir quelle sera la 3e ligne titulaire au Mondial avec un Charles Ollivon brillant en novembre. Qui va sauter ? Jelonch ? Cros ? RUGBY. XV de France. ''Je ne vois pas ses limites'', qui est ce joueur qui impressionne Galthié ?Chez les 3/4, c'est encore plus impressionnant. La France possède le meilleur numéro 9 du monde, certes, mais à ce poste, nous regorgeons de talents dans notre championnat. Avec Lucu et Couilloud, Galthié disposent d'excellents éléments à la mêlée et la relève est assurée. Quid du numéro 10 ? Le XV de France a longtemps cherché ce grand numéro 10, à la fois décisif et leader de jeu par excellence. Si en 2015, le choix de l'ouvreur du XV de France donnait du fil à retordre à Philippe Saint-André avant la Coupe du monde, en balance entre 5 joueurs (Talès, Trinh-Duc, Lopez, Michalak et Plisson), pour cette édition 2023, les choix semblent déjà faits. Sauf blessure, ou baisse significative de régime de l'un ou de l'autre, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack devraient participer à la Coupe du monde en France. Ces deux très bons ouvreurs font partie du renouveau de l'équipe de France. Par ailleurs, au poste de centre, nous sommes également comblés avec Gaël Fickou qui s'impose comme pierre angulaire du système des Bleus aux côtés de Danty sans oublier Moefana. Ensuite, Penaud parait incontournable, laissant la bataille pour l'aile gauche faire rage avec des joueurs comme Villière, Lebel ou encore Raka. Le tandem Ramos / Jaminet est aussi un luxe en matière de concurrence à l'arrière. Ramos / Jaminet - Pourquoi cette concurrence est-elle une excellente chose pour Toulouse et les Bleus ?

Lorsque nous nous intéressons à nos voisins, notamment européens, le turnover a du mal à se mettre en place. Premièrement, chez nos meilleurs ennemis, les Anglais, le dynamisme n'est pas splendide. Malgré la jeune garde menée par Smith et Steward, le reste de l'équipe à du mal à faire oublier ses anciennes gloires. Comme au poste de demie de mêlée ou l'absence de Ben Young se fait ressentir. Plus frappant encore, malgré la première place mondiale des Irlandais, l'effectif n'est pas aussi profond que le nôtre. Bien que performant, le duo Murray-Sexton tient toujours l'équipe à flot et à du mal à se faire remplacer, tout comme le vieux briscard Cian Healy, qui du haut de ses 35 ans ne passe toujours pas le flambeau. Le problème est encore plus flagrant chez le XV du poireau, qui ne retrouve pas la jeunesse d'antan. C'est au poste de numéro 10 que cette équipe peine, tout comme l'Afrique du Sud, qui cherche toujours à faire oublier ses anciennes gloires à ce poste. Enfin, même si l'Italie est portée par une nouvelle génération pleine d'ambition et de talent, la quantité de joueurs est moindre et la qualité moins égale au sein d'un effectif complet. Il nous reste plus qu'à nous jauger face aux All Blacks, et cela se déroulera au match d'ouverture de la Coupe du monde. À l'heure actuelle, la Nouvelle-Zélande semble être la seule à se creuser autant les méninges que la France au sujet de son XV de départ. Mais sans doute avec plus d'incertitudes côté néo-zélandais.