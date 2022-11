Ramos / Jaminet - Pourquoi cette concurrence est-elle une excellente chose pour Toulouse et les Bleus ?

Melvyn Jaminet d'un côté, Thomas Ramos de l'autre. Les deux arrières font le bonheur du XV de France et du Stade Toulousain, et cette forte concurrence est une vraie réussite.

Quel coup de poker que de rassembler les deux arrières de l'équipe de France au sein du même club... Ce fut pourtant le choix du Stade Toulousain, et cela semble porter ses fruits. En effet, comme à son habitude, Mola et son staff aiment l'originalité et les défis, et à plusieurs reprises leurs stratégies culottées ont payé. Pour le moment, c'est ce qui s'avère se produire dans le dossier Jaminet/Ramos. L'an passé, Melvyn Jaminet était un joueur de Perpignan que le public français adulait lors du tournoi des 6 Nations, avec un grand Chelem du XV de France. C'est pour la tournée d'été 2021 en Australie que le grand public découvrit ce jeune joueur qui évoluait alors en Prod2, enchaîner les pénalités et les bonnes performances en équipe de France. Quelques victoires plus tard, une contre les All-Blacks même et une forme impressionnante, Jaminet était devenu en peu de temps un titulaire indiscutable de l'ère Galthié. Pendant ce temps, Thomas Ramos sera un remplaçant de luxe pour l'encadrement du XV de France, qui aura la possibilité de le faire évoluer à l'arrière comme à l'ouverture. Cependant, durant une année complète, le natif de Mazamet n'aura pas le droit à une titularisation sous la tunique bleue, en raison d'une forme flamboyante de son homologue Jaminet, expliquera Galthié. C'est alors dans le travail que va se réfugier Ramos, et dans l'abnégation de retrouver sa place de numéro un qu'il a perdu. À la fin de la saison 2021-2022, Jaminet est officiellement annoncé du côté du Stade Toulousain, mais alors, comment ces deux joueurs aux ambitions similaires vont pouvoir évoluer ensemble sans se faire de l'ombre ?

Un pari osé, mais qui fonctionne

Le hasard fait souvent bien les choses, et encore plus au Stade Toulousain. Fort de la confiance de son coach, c'est avec le 15 dans le dos que Ramos entame la saison contre le RC Toulon, laissant Jaminet sur le banc de touche. Cependant, une blessure prématurée de Ntamack avant le deuxième match de la saison va contraindre Mola et son staff à repositionner Ramos à l'ouverture, un poste qu'il maîtrise et dans lequel il est performant. En effet, à tel point que Ramos sera élue meilleur joueur du Top 14 au mois d'octobre, éblouissant le Stade Ernest-Wallon de sa classe et faisant taire les critiques quant à sa capacité à buter. Cette telle forme est sans doute due à une préparation des plus importantes de sa carrière et au fait que cette concurrence de très haut niveau l'ait poussé à donner le meilleur de lui-même. Pour le XV de France, Ramos retrouva également sa place de titulaire, Jaminet s'étant blessé contre le CA Brive au niveau de la cheville. Forfait pour l'intégralité de la tournée d'automne, l'ex-perpignanais aura laissé un boulevard à Ramos qui ne s'est pas fait prier pour livrer trois excellents matchs, redistribuant ainsi encore un peu plus les cartes avant le tournoi des 6 Nations 2023, et la Coupe du Monde. De plus, Melvyn Jaminet a dans sa formation une position à l'aile qui ne lui déplaît pas, et qui peut par ailleurs offrir à Mola ou Galthié une énième solution pour faire évoluer les deux sur le terrain simultanément, sans avoir à faire de choix.

Que ce soit pour le Stade Toulousain, ou bien pour notre XV de France, la concurrence de ces deux garçons n'est pour le moment que très positive. Avec le retour en club de Ntamack, Ramos devrait revenir à son poste initiale, en attendant un retour à la compétition de Jaminet. Après cela, il sera intéressant de voir comment les choses évolueront.