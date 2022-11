RUGBY. XV de France. Pourquoi Matthieu Jalibert n'a-t-il pas été titularisé face au Japon ?

C'est Romain Ntamack qui sera une fois de plus l'ouvreur du XV de France face au Japon. Matthieu Jalibert sera remplaçant. Pourquoi n'a-t-il pas eu sa chance ?

XV de France. Propre mais pas flamboyant, Romain Ntamack est-il à court de rythme ?Ce dimanche à Toulouse, c'est Romain Ntamack qui sera titulaire à l'ouverture avec Maxime Lucu à ses côtés. D'aucuns auraient aimé voir une charnière 100 % bordelaise face au Japon. Mais le staff a choisi d'aligner le Toulousain pour la troisième fois en trois matchs cet automne. L'occasion pour lui de se montrer plus à l'offensive après deux matchs où il aura été propre sans être flamboyant, à l'image d'un XV de France bousculé, mais efficace. Ce vendredi en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a indiqué que le facteur d'expérience collective avait été privilégié en vue de ce match face au Japon. Si cet adversaire est moins bien classé que les précédents, il n'en reste pas moins solide et capable de poser des problèmes aux Tricolores. Mais pourquoi le staff des Bleus ne compte absolument pas faire tourner face au Japon ?Ces derniers ne voient pas ce match comme le plus facile de la tournée mais comme une finale de Coupe du monde. Afin de préparer au mieux ce qu'ils pourraient vivre l'an prochain. Il est donc important de faire jouer l'équipe dite premium un maximum. Voilà pourquoi Romain Ntamack, numéro 1 dans l'esprit du staff, conserve sa place. Mais l'encadrement compte énormément sur les finisseurs. D'autant plus qu'ils ont prouvé qu'ils savaient gagner des matchs compliqués comme ça a été le cas face à l'Australie et l'Afrique du Sud. Matthieu Jalibert est un joueur sur lequel Galthié et ses adjoints comptent beaucoup. "Il est rentré deux fois sur le terrain dans des conditions très difficiles et deux fois, il a fait partie des finisseurs qui ont fait basculer le match en faveur de l'équipe de France." Il se pourrait bien à l'avenir qu'il soit encore décisif comme il a pu l'être contre l'Australie avec sa passe pour l'essai de Damian Penaud.



Pour l'heure, c'est Romain Ntamack qui a les clés du camion tricolore. Et ce, pour les années à venir. "Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans. Il a déjà porté l'équipe de France très très haut". Si le Bordelais est avec les Bleus depuis plusieurs années, il n'a pas réussi à enchaîner, notamment à cause de blessure. "Mais dès qu'il est en pleine possession de ses moyens, il rentre dans le projet et il est invité à apporter tout son talent et son savoir-faire dans des moments très importants." À lui de montrer une fois de plus qu'il est un joueur sur lequel l'encadrement peut compter. Car on sait très bien qu'il y aura du turnover lors de la Coupe du monde. Laquelle ne se gagne pas à 15 ni à 23 mais à 42 voire même plus. Tout le monde aura son rôle à jouer. Et il se pourrait bien que Jalibert termine le Mondial comme titulaire. Comme il est possible qu'un joueur "commence la Coupe du monde dans son canapé et la termine au Stade de France."