XV de France. Propre mais pas flamboyant, Romain Ntamack est-il à court de rythme ?

Pas flamboyant jusqu'ici en novembre, Romain Ntamack est pourtant en plein possession de ses moyens physiques, assure Giroud. Alors soyez patients !

Après deux rencontres dans cette tournée d'été, la charnière vedette du Stade Toulousain continue d'être pointée du doigt. Si Dupont a sorti une belle partie avant son expulsion face à l'Afrique du Sud, Romain Ntamack n'a pas "brillé", lui, contrairement à ceux que beaucoup attendaient. Pourtant, que ce soit face aux Wallabies ou aux Springboks, l'ouvreur de 23 ans a réalisé des prestations propres. Pas spectaculaires certes, sans folie peut-être, mais toujours avec la justesse et le flegme qui le caractérisent. À ce sujet, Thibault Giroud évoquait quelque chose d'important à comprendre, cette semaine en conférence de presse :

Après, les matches sont de plus en plus durs. Les joueurs sont pistés, surtout notre charnière. On ne peut pas être tout le temps au top sur chaque match, toute l'année, tous les jours. Je ne me fais pas de soucis pour Romain. Ça se passera bien.

Il est vrai que les dépositaires du jeu des Bleus ont été surveillés de près jusqu'ici cet automne. Pour autant, comme relayé par Le Figaro, le préparateur physique tricolore l'assure, Romain Ntamack est au point physiquement et sa blessure à la cheville n'est qu'un lointain souvenir. "C'est dur à dire. Lors de la préparation, il remplissait toutes les cases. On a aucun problème sur le domaine athlétique le concernant. Nous, dans le domaine de la performance, si on avait eu le moindre doute sur ses capacités athlétiques quand il est revenu, on aurait fait autrement. Mais il a coché toutes les cases." En clair, le staff n'a pris aucun risque avec le Toulousain, ni fait jouer un garçon au seul titre de son statut habituel chez les Bleus. Qu'à cela ne tienne, nul doute que le demi d'ouverture aux 29 capes saura élever le curseur face au Japon, dimanche. Lui qui devrait à nouveau être titulaire aux dépens de Matthieu Jalibert.

Mais pourquoi le staff des Bleus ne compte absolument pas faire tourner face au Japon ?