TOP 14. Kremer toujours out, Urda toujours là : La compo probable de l’ASM pour le barrage à Bayonne

Alors qu’il n’avait plus gagné à l’extérieur depuis le mois de janvier, Clermont a choisi le meilleur moment pour aller l’emporter hors de ses bases. Victorieux à Montpellier le week-end dernier (10 à 23), l’ASM avait ainsi assuré sa place dans le Top 6, synonyme de place en barrage.

Et pour les premières phases finales de Top 14 du club depuis 2021, Christophe Urios ne devrait pas trop changer son équipe en forme du moment. Marcos Kremer l’aurait probablement intégrée s’il était apte, mais sa belle entorse de la cheville ne devrait pas lui permettre de postuler.

Ainsi, l’équipe alignée ce vendredi soir devrait être la même que celle qui avait débuté face au MHR.

Devant, on devrait donc retrouver un pack de ferrailleurs, prêt à aller livrer une solide bataille à Jean-Dauger, seul stade à ne pas être tombé cette saison en Top 14.

Avec une première ligne composée de Montagne et Akhaladze qui encadreront le dynamique Fourcade. À leur "cul", ils retrouveront le duo aérien et combattif avec Simmons et Ceyte, auteur d’un gros match samedi dernier.

Toujours pas de Moala ?

En l’absence de Kremer, donc, la 3ème ligne devrait rester celle qui a réalisé une énorme partie à Montpellier, à savoir Tixeront, Fischer et Sowakula. Jauneau (21 ans) sera capitaine à la mêlée, accompagné du doyen Urdapilleta (39 piges).

Les bras de docteur octopus : la stat invraisemblable d’un joueur de Clermont en Top 14Enfin, même si le retour de George Moala est espéré, on se dirige vers une paire de centres Simone/Darricarrère, performante ces dernières semaines. Dans le triangle arrière, ça sera du grand classique aussi.