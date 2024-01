RUGBY. Avec Dupont au 7, Maxime Lucu (UBB) prend des airs de gendre idéal

Altruiste et décisif, Maxime Lucu brille dans son jeu depuis plusieurs semaines à l’UBB, bien aidé par une ligne arrière rocambolesque.

Il était hésitant sur la suite de son aventure en Bleu et affirmait qu’il “faudrait voir”. Eh bien, désormais, tout le monde voit au point de s’en péter la rétine. Depuis son retour en club début novembre, Maxime Lucu réalise des performances étincelantes avec l’UBB. Pressenti pour remplacer Antoine Dupont, absent au prochain Tournoi des VI Nations, en Bleu, il met toutes les chances de son côté pour se faire bien voir.

Face à Bayonne ce samedi, à Chaban Delmas, l’ancien Biarrot a inscrit l’essai de la victoire alors que son équipe se mettait à penser à une douloureuse défaite à domicile. Finalement, les Girondins se sont imposés (24-23) et Maxime Lucu a explosé de joie.

🔥 L'ESSAI DE LA GAGNE DE MAXIME LUCU !



L'@UBBrugby s'impose sur le fil face à Bayonne 24-23. #UBBAB pic.twitter.com/38nhVJXn64 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 6, 2024

Excellent en Champions Cup, où il a assommé Bristol d’entrée de jeu avec un essai à la 4e minute, le coéquipier de Matthieu Jalibert brille aussi en Top 14. Face à Clermont, le demi de mêlée a été très remuant et altruiste sur ses actions. Après ces bonnes performances, il a récidivé face à Bayonne dans un match compliqué pour les locaux.

RUGBY. L'avenir incertain de Maxime Lucu avec le XV de France : ''La prochaine Coupe du monde, c’est loin''

Connu pour être un excellent distributeur jusqu’alors, Maxime Lucu affiche un profil hybride depuis son retour du mondial. S’il n’est pas devenu du genre à porter le ballon à chaque occasion, il prend plus de risques et tente, le tout avec beaucoup de flair. À 30 ans, il affiche un niveau particulièrement satisfaisant et dont le staff du XV de France doit se réjouir.

Mais par-dessus tout, ce sont bel et bien ses coéquipiers bordelo-béglais qui en profitent. Armé d’une ligne arrière flamboyante, il distille des ballons avec réussites et offre bon nombre de caviars à ses trois-quart. S’il permet toujours autant à Matthieu Jalibert de s’exprimer sereinement, il a élargi son registre et étendu son domaine d’action, pour le plus grand plaisir de l’UBB.

𝑳𝒂 𝑫𝒆́𝒍𝒊𝒗𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 ✨

Maxime Lucu, 𝟲 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟰

Œuvre sur Gazon, 24x23 cm

𝗠𝘂𝘀𝗲́𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗯𝗮𝗻#iloveubb #UBBAB pic.twitter.com/6lmsdbDjh6 — UBB Rugby (@UBBrugby) January 7, 2024

VIDEO. RUGBY. 💪 L'accueil musclé réservé à Antoine Dupont par l'équipe de France à 7

À la suite du mondial, le joueur confiait qu’il souhaitait d’abord réussir en club sur les mois à venir avant de penser aux Bleus. Désormais, il a réussi sa transition post-Coupe du monde et peut aisément postuler en tant que favori à la relève d’Antoine Dupont. Il y a une semaine, Xavier Garbajosa allait dans ce sens au sujet du numéro 9 de l’UBB, après sa performance contre l’ASM Clermont :

J’ai vraiment trouvé Maxime Lucu exceptionnel. Au-delà de son coup d’éclat sur le premier essai de Madosh Tambwe, il a trouvé des touches de cinquante ou soixante mètres sur les sorties de camp, bien collé au ballon, été parfait dans l’exercice des tirs au but. Lucu, c’est un leader exceptionnel et la logique voudrait à mes yeux que le remplaçant d’Antoine Dupont lors du dernier Mondial démarre donc le prochain Tournoi des 6 Nations. Sportivement, il a, depuis le début de saison, ôté les doutes que certains pouvaient encore avoir à son sujet. Un mec comme lui, ça vaut deux… À mon sens, Lucu symbolise plus généralement la confiance entourant cette équipe bordelo-béglaise depuis quelques semaines.”

RUGBY. Top 14. Maxime Lucu dans une forme étincelante, c'est tout bon pour le Tournoi des 6 Nations

En conférence de presse, le principal intéressé faisait son autocritique, il y a quelques jours. Il confiait qu’il se devait d’être performant pour accéder à ses ambitions, le tout sans se précipiter :

Pour être appelé avec le XV de France, il faut être performant avec son club, donc je me focalise sur ces échéances-là. Je sais que le Tournoi des 6 Nations arrive, mais je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Je fais mes matchs et je serai toujours au service de l’équipe de France. Si je suis performant, j’aurai la chance de pouvoir faire partie du groupe, puis on verra. Pour l’instant, je me donne juste les moyens d’y parvenir”