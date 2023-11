RUGBY. L'avenir incertain de Maxime Lucu avec le XV de France : ''La prochaine Coupe du monde, c’est loin''

Le demi de mêlée de l'UBB Maxime Lucu ne sait pas de quoi son avenir avec le XV de France sera fait. Un nouveau cycle va commencer. En fera-t-il partie ?

RUGBY. Retour en force des Tricolores en Top 14 ! Quels Bleus seront titulaires ce week-end ?Si Antoine Dupont a pris des vacances bien méritées loin de la France après la Coupe du monde, d'autres joueurs du XV de France ont rapidement repris le chemin de l'entraînement et des matchs. C'est notamment le cas de Maxime Lucu. Le demi de mêlée remplaçant des Bleus sera titulaire avec l'UBB ce samedi face à Montpellier.

"J’avais envie de reprendre directement, de retrouver le club, des sourires, le chemin de l’entraînement, car c’est difficile de rester à la maison et de ruminer dans son coin", a-t-il confié via Ouest France ce vendredi. Comme beaucoup de Tricolores, le Bordelais a eu du mal à digérer la fin brutale du Mondial.

Il n'hésite pas à parler de traumatisme après une élimination en quart de finale que personne n'avait vu venir tant les joueurs avaient travaillé pour aller jusqu'au bout et soulever ce premier trophée de l'histoire de la France. Bien sûr, il y a eu de bons moments pendant ces quatre années. Mais le souvenir douloureux de l'élimination va hanter les Bleus encore longtemps.

Si certains pourront éventuellement passer à autre chose en se lançant un nouveau défi en vue de la prochaine édition du Mondial. Pour d'autres comme Taofifénua ou encore Atonio, il n'y aura pas de deuxième chance. Le deuxième ligne et le pilier ont pris leur retraite internationale à l'issue de la Coupe du monde. Ce n'était clairement pas la fin qu'ils avaient espérée.

Quid de Maxime Lucu ? À 30 ans, le numéro 9 de l'UBB est loin d'en avoir terminé le rugby. Néanmoins, son avenir en Bleu est loin d'être assuré malgré ses performances sous le maillot tricolore. Si une grande partie du groupe actuel va enchaîner sur les quatre prochaines années, on peut aussi s'attendre à voir de nouvelles têtes chez les Bleus.

C’est difficile, surtout après une Coupe du monde où on a donné énormément. Il faut déjà se reconcentrer sur le club et être performant avec le club.

On se souvient que Fabien Galthié n'avait pas hésité à sélectionner de jeunes joueurs au début de son mandat en 2020. Le sélectionneur avait une volonté de construire un groupe sur la durée et de modeler ses ouailles. La première liste pour le Tournoi des 6 Nations 2024 est déjà très attendue. Et Maxime Lucu ne sait pas encore s'il en fera partie, et ce, même si Antoine Dupont pourrait être absent. Antoine Dupont aux JO de Paris 2024, ''tout le rugby en aura des effets bénéfiques'' selon Bouscatel"La prochaine Coupe du monde, c’est loin. Dans quatre ans, j’aurai 34 ans. Il faudra voir aussi avec la réorganisation du staff, voir ce qu’ils ont en tête." Le Toulousain potentiellement avec France 7 en vue des JO, il y aura une place de titulaire à occuper cet hiver. Le Bordelais semble le plus à même d'endosser ce rôle. Meafou, Jauneau, Tuilagi… Quels nouveaux talents pour intégrer le XV du France en 2024 ?

Mais il y a du beau monde à son poste. Et il n'est pas exclu que Galthié fasse appel à de nouveaux éléments comme le Clermontois Jauneau en vue du Mondial 2027 sans oublier Couilloud et Le Garrec. "Je vais faire étape par étape, comme je l’ai toujours fait. Il y a le tournoi des Six nations, des tournées de novembre et d’été. Cocher celles-là et après on verra", confie Lucu. Si le sélectionneur a prévu de parler dans quelques semaines, il faudra sans doute attendre le mois de janvier pour connaître la liste pour le Tournoi 2024. Laquelle sera très certainement riche d'enseignements pour l'avenir des Bleus.