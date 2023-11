RUGBY. Retour en force des Tricolores en Top 14 ! Quels Bleus seront titulaires ce week-end ?

Après la déception de la Coupe du monde, plusieurs joueurs du XV de France vont retrouver les pelouses du Top 14 ce week-end. Certains seront titulaires.

VOS MATCHS DE RUGBY PAU/TOULOUSE ET OYONNAX/LA ROCHELLE A QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?Cinquième journée de Top 14 ce week-end avec pour commencer la réception de La Rochelle par Oyonnax. Battus par Castres à domicile, les Maritimes veulent rebondir chez le promu pour rattraper les points perdus. Le staff a décidé de faire confiance à une grande partie des joueurs alignés la semaine passée. Pas de Tricolores en vue dans les rangs du champion d'Europe en titre. Ni Atonio, ni Bourgarit et encore moins Alldritt, Wardi et Danty ne seront sur la feuille de match tout comme Hastoy et Boudehent. Même si ces derniers ont eu moins de temps de jeu que leurs coéquipiers. Titulaire contre le CO, Dulin n'est également pas du voyage contrairement à Tanga qui enchaîne.

Du côté de Toulon, on ne fait pas le voyage à vide à Perpignan. Jean-Baptiste Gros démarrera en première ligne tout comme Charles Ollivon en 3e. Comme ce dernier, Gabin Villière est à nouveau titulaire à l'aile dans une équipe très compétitive qui pourra aussi compter sur d'autres internationaux étrangers comme Biggar et Nayacalevu. Notez que Serin sera sur le banc.

A Bordeaux, Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey sont titulaires pour la réception de Montpellier ce samedi à l'instar de Sipili Falatea. Pas de Matthieu Jalibert en revanche sur la feuille de match ni de Damian Penaud. En revanche, Yoram Moefana apportera toute sa puissance en cours de rencontre puisqu'il fait partie des finisseurs.

En face, le MHR fait le déplacement sans Willemse, Verhaeghe et Vincent, mais pourra compter sur Bastien Chalureau en sortie de banc. À Paris, Sekou Macalou sera titulaire en troisième ligne centre face aux Castrais, tandis que l'ancien de la maison rose Gaël Fickou aura un rôle de finisseur pour le Racing 92 contre Lyon, tout comme Cameron Woki. Les deux hommes n'étaient de la victoire à Montpellier dimanche dernier.

Quant aux Lyonnais, ils alignent Baptiste Couilloud à la mêlée dès le coup d'envoi ainsi que Bamba en première ligne et Cretin avec le numéro 6 dans le dos. Une composition solide avec également le deuxième ligne du XV de France Romain Taofifénua dans la cage. En revanche, pas d'Ethan Dumortier sur la feuille de match pour ce déplacement, lui qui était titulaire la semaine dernière contre Clermont.

Finalement, et même si les équipes ne sont pas encore connues, on peut imaginer que Pau alignera Émilien Gailleton face au Stade Toulousain. Lequel pourrait éventuellement s'appuyer sur l'arrière Melvyn Jaminet et du pilier droit Dorian Aldegheri, retour à l'entraînement cette semaine. Pour rappel, Peato Mauvaka était sur le banc contre l'UBB. TOP 14. Jugé trop juste par le Stade Toulousain, Julien Marchand a finalement été opéré

Chez le champion de France, on gère chaque cas individuellement. Les retours pourraient se faire au compte-goutte, à commencer par Anthony Jelonch la semaine prochaine selon France Bleu. L'arrière international Thomas Ramos aurait ainsi hâte de rejouer, ce qui ne serait pas le cas d'Antoine Dupont ou Cyril Baille, partis loin de Toulouse pour couper après le Mondial.