TOP 14. Jugé trop juste par le Stade Toulousain, Julien Marchand a finalement été opéré

Blessé dès le match d'ouverture de la Coupe du Monde, Julien Marchand a tenté de revenir, en vain. Si bien qu'il a finalement été opéré à son retour à Toulouse.

Ce fut l'une des premières images terribles de cette Coupe du Monde 2023. Alors que le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande n'avait débuté que depuis quelques minutes, le talonneur des Bleus Julien Marchand dû céder sa place, suite à un déblayage dangereux d'un joueur adverse. Une faute qui toucha l'ischio-jambier de celui-ci, l'empêchant de pouvoir rejouer dans ce Mondial.

Et pourtant, le staff du XV de France a pendant longtemps hésité à l'aligner ! En effet, Fabien Galthié et ses adjoints avaient décidé de conserver Marchand dans le groupe, pour un éventuel retour en phases finales. Mais voilà, le come-back n'eut jamais lieu, les Bleus ayant été éliminés en quart de finale par l'Afrique du Sud.

Néanmoins, même si la France avait réussi à s'imposer face aux Boks, la présence de Julien Marchand pour la suite du Mondial n'avait rien d'assuré. En effet, le talonneur semblait toujours souffrir. Une impression confirmée par une information du Midi Olympique, qui nous indique que le talonneur de 28 ans a été opéré à son retour à Toulouse. Selon le Midol, il aurait subi "une légère intervention sur un genou".

Avec cette opération, Julien Marchand va pouvoir revenir à 100%, que ce soit avec son club ou avec les Bleus, notamment pour le Tournoi des 6 Nations 2024. Mais avant cela, le talonneur devra patienter quelques semaines, afin de ne pas rechuter. Une absence qui sera palliée par un autre joueur des Bleus : Peato Mauvaka.

Actuellement dans la forme de sa vie, celui-ci a notamment réalisé une Coupe du Monde XXL, du premier au dernier match. Sa présence va donc faire énormément de bien au Stade Toulousain, qui devrait pouvoir compter sur le talonneur dès ce week-end, avec la réception de l'UBB. Une occasion pour Mauvaka de surfer sur la tendance actuelle, mais aussi de passer vite à autre chose, après l'énorme désillusion du Mondial.

D'ailleurs, Mauvaka risque de ne pas être le seul international du XV de France à faire son retour sur les pelouses du Top 14 ce week-end. À Toulon par exemple, Charles Ollivon et Gabin Villière devraient être titulaires face à Oyonnax, là où Jean-Baptiste Gros sera sur le banc. Enfin, pour en revenir à Toulouse, Capuozzo et Ahki devraient être de la partie dimanche, face à Bordeaux.

Une 4ème journée de Top 14 qui s'annonce, de manière générale, très alléchante. Car au-delà d'être un exutoire pour tous les fans du XV de France encore meurtris par l'élimination des Bleus, cette dernière va nous offrir de belles affiches, comme Lyon vs Clermont, Toulouse vs UBB, ou encore Montpellier vs Racing 92.