RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Deux Tricolores sur le départ à l'UBB ? ''On ne fermera pas la porte''

Avant le match contre le Stade Toulousain en Top 14, l'entraîneur de l'UBB Yannick Bru a évoqué l'avenir de deux internationaux tricolores : Tani Vili et Thomas Jolmes.

A l'orée du choc en Top 14 entre l'UBB et le Stade Toulousain dimanche soir, le manager de l’UBB, Yannick Bru a évoqué le cas de deux internationaux tricolores. "On ne fermera pas la porte s’ils ont l’opportunité d’aller s’exprimer ailleurs", a commenté via rugby-scapulaire le technicien dans le cadre de l’émission Top Rugby, pour TV7. TOP 14. Le choc UBB-Toulouse électrisé par le retour des joueurs du XV de France ? Les compos probablesLes joueurs en question sont Tani Vili et Thomas Jolmes. Le premier n'a joué que cinq matchs cette saison dont deux comme titulaire au centre. Quant au deuxième ligne, il a participé à neuf matchs, dont deux en Champions Cup, et démarré six rencontres. Bru ne cache pas que la concurrence est rude et qu'il n'est pas aisé de donner du temps de jeu à tout le monde. TOP 14. 10 mois plus tard, on a enfin revu la roquette Tani Vili (UBB) sur un terrain"Pour l’un comme pour l’autre, si vous regardez la densité de joueurs à leur poste, avec les retours de tout le monde de blessures, on va vraiment se gratter la tête pour faire la sélection des joueurs en deuxième ligne ou au poste de trois-quarts centre".

Vont-ils quitter le club pour autant ? Pour l'heure, rien n'est acté mais il y a des discussions entre les différentes parties. Yannick Bru de rappeler qu'en dépit de l'attachement qui existe de la part des joueurs envers le club et inversement, c'est l'équipe qui passe en premier. VOS MATCHS DE RUGBY UBB/TOULOUSE ET BAYONNE/LA ROCHELLE À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?

Certains éléments peuvent "être en difficulté par rapport à un projet de jeu qui est basé sur les efforts." Derrière les essais marqués, il y a un énorme travail sans ballon. " Certains joueurs ont parfois un peu de mal dans ces attendus et donc ont moins de temps de jeu qu’ils ne l’espéraient." RUGBY. ''Beaucoup plus doué techniquement que je ne l’étais à son âge'', Danty désigne un potentiel successeur Il est donc important qu'il y ait des discussions à coeur ouvert, non seulement pour l'intérêt de l'équipe, mais aussi pour le joueur. Au vu des déclarations de Bru, on peut donc penser que Tani Vili, ancien international U20, et Thomas Jolmes (2 sélections avec le XV de France) ont des efforts supplémentaires à faire pour pouvoir s'inviter plus régulièrement dans le turnover.

Mais les différentes parties auront-elles la patience d'attendre ? Le centre comme le deuxième ligne sont sous contrat jusqu'en 2025. Si d'aventure des clubs se positionnent, il faudra trouver un accord financier qui satisfasse tout le monde.