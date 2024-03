TOP 14. Le choc UBB-Toulouse électrisé par le retour des joueurs du XV de France ? Les compos probables

Fini le Tournoi des 6 Nations, le Top 14 reprend ses droits et ses internationaux. Le choc du week-end sera ce dimanche entre Bordeaux qui reçoit le Stade Toulousain d’Antoine Dupont.

Comme souvent, le Stade Toulousain est le club français le plus touché par les périodes de doublons. Dix joueurs du XV de France et un Ecossais (Blair Kinghorn) rejoignent l’effectif d’Ugo Mola après ce Tournoi des 6 Nations.

Parmi ces retours, des joueurs comme Thibault Flament, Emmanuel Meafou, Alexandre Roumat, Matthis Lebel ou encore Dorian Aldegheri, feront peut-être partie du groupe qui affrontera les Bordelais (après avoir repris l’entraînement en milieu de semaine). Tandis que François Cros, Cyril Baille et Thomas Ramos plus sollicités avec le XV de France, seront sûrement mis au repos.

D’autant plus que les joueurs du Stade Toulousain ont réalisé de belles performances en championnat pendant les doublons. Le jeune Guillaume Cramont peut permettre au staff toulousain de mettre au repos les deux talonneurs Peato Mauvaka ou Julien Marchand.

Côté Bordelais, les 5 internationaux (Maxime Lucu, Yoram Moefana, Nicolas Depoortere, Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey) de retour en club vont renforcer la ligne d’arrière.

Les ailiers Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey ne prendront sûrement pas part à la rencontre de ce dimanche, eux qui ont disputé la quasi-intégralité des matchs avec les Bleus. Au profit d’un triangle d’arrière qui reste bien garni avec Nans Ducuing, Romain Buros, Madosh Tambwe, Maël Moustin…

En difficulté et mis sur le banc pour les deux derniers matchs du Tournoi contre le Pays de Galles et l’Angleterre, Maxime Lucu aura certainement à cœur de vouloir rejouer avec son club. L’occasion de possiblement affronter Antoine Dupont, de retour après son passage avec l’équipe de France de rugby à 7.

Au-delà de ce match, le retour de certains internationaux va faire beaucoup de bien à des clubs dans une mauvaise passe. Le Racing pourra notamment compter sur Nolann le Garec et Gaël Fickou, tous deux auteurs de performances majuscules contre l’Angleterre. Dans la course au maintien, le LOU récupèrera 5 joueurs (Sébastien et Romain Taofifenua, Martin page-Relo, Monty Ioane, Davit Niniashvili), pour un déplacement périlleux chez le Stade Français, leader du championnat.