TOP 14. 10 mois plus tard, on a enfin revu la roquette Tani Vili (UBB) sur un terrain

On n’avait plus vu Tani Vili sous la tunique bordelaise depuis le 25 mars 2023. Pourtant, le centre de 23 ans n’était, de ce que l’on en sait, pas blessé, depuis le début de la saison…

Dimanche, l’UBB s’est donc imposée à Mayol (32 à 37) pour frapper le gros coup de cette 14ème journée de Top 14 . Un succès de marque pour le club girondin qui, dans son ère moderne (depuis 2006), ne l’avait jamais emporté en terre varoise. Ce qui fit même offrir à Laurent Marti le jeu de maillots à ses joueurs, après coup.

Mais au-delà que l’antre toulonnais soit tombé pour la première fois de la saison en championnat, entre les lignes, cette rencontre en prime time fut également l’occasion de revoir l’un des plus grands talents français à son poste de centre. Un garçon qui n’est ni Nicolas Depoortere, ni Yoram Moefana , mais bel et bien Tani Vili , qu’on n’avait plus aperçu sous la tunique du Médoc depuis… 10 mois !

Au vrai, le gaillard de Brive (1m87 pour 112kg) fit son retour la semaine précédente, en toute fin de match lors de la défaite des siens face à Paris . Une apparition qui ne fit donc aucun bruit où presque, au moment où les hommes des Yannick Bru prenaient une soufflante et que le spectre des doublons planait sur Chaban.

Sur les bords de la Rade, Vili a cette fois disputé une petite demi-heure sur le pré, touché plusieurs ballons et, s’il fut parfois un peu gourmand, montra à tout le monde que son punch et sa masse étaient intacts, au moment de résister à 2 défenseurs et libérer les bras pour donner le ballon de la gagne à Depoortere.

Pas dans les plans de Bru ?

grâce à son profil quasiment unique. "Il est déjà physiquement prêt" (…) "C'est un jeune que je trouve déjà très bon et qui est beaucoup plus doué techniquement que je ne l'étais à son âge." Qu'on se le dise, l'ancien clermontois reste un garçon extrêmement prometteur que Jonathan Danty considère par exemple comme son potentiel successeur en Bleu