EDITO. TOP 14. Mister Madosh Tambwe, l'inébranlable

S’il avait été JIFF, Madosh Tambwe gagnerait probablement 35 plaques par mois, serait titulaire tous les week-ends et aurait sans aucun doute été verrouillé par l’UBB pour les 3 prochaines années. Au lieu de ça, l’ailier congolais de 26 ans doit se contenter cette année d’un second rôle, dans lequel il est clairement en passe d’obtenir l’oscar du Top 14 , à égalité avec Paul Graou

Le gamin du Jura fera-t-il aussi bien que son prédécesseur de Johannesburg ? Si avec lui, l’UBB s’assure des JIFF de qualité pour les années à venir sur des extérieurs (Penaud, Bielle-Biarrey, Uberti…) cela paraît tout de même difficile au regard ce que qu’est capable de produire le garçon qui courait le 100 mètres en 10’61 secondes, durant ses années lycée.

Car hier soir encore, la foudre Madosh Tambwe a frappé très fort à Mayol, contrastant avec la douceur et le ciel dégagé qui surplombaient l’antre varois. D’un ballon ramassé avec dextérité et opportunisme, il plantait 80 mètres plus loin un essai (son 41ème en 75 matchs professionnels) en après 30 secondes de jeu, faisant passer Aymeric Luc pour un pré-retraité, à la course.