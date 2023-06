VIDÉO. Grâce à deux exploits de Tambwe, Bordeaux coiffe au finish Lyon et se qualifie pour les demi-finales de Top 14

Dans une rencontre aussi folle que serrée, Bordeaux a pris le meilleur sur le LOU, et affrontera le Stade Rochelais en demi-finale de Top 14.

TOP 14. Lyon. Excellent face à Bayonne, le Néo-Zélandais Liam Allen sera-t-il la surprise de la phase finale ?Décidément, il ne valait mieux pas recevoir lors de ces barrages de Top 14, édition 2023. Car après le succès du Racing 92 à Jean-Bouin, Bordeaux s’est également imposé à l’extérieur ce dimanche, face à Lyon (25 à 32). Une rencontre totalement dingue, de par son contexte (pas d’arbitrage vidéo, la faute à une panne), mais aussi de par son scénario totalement dingue. Car si c’est bien l’UBB qui retrouvera le Stade Rochelais en demi-finale, le LOU, 3ème de la saison régulière, aura pendant longtemps cru à une qualification au tour suivant. Emmenés notamment par un Tuisova des grands soirs, les hommes de Garbajosa ont dominé la première mi-temps, menant même 17 à 8 à la pause. Une avance que ces derniers n’arriveront pas à maintenir dans le second acte, et ce malgré de nombreuses occasions, malheureusement gâchées. Une maladresse qui contraste avec l’efficacité des Bordelais, qui ont su se nourrir de la moindre erreur de leurs adversaires pour scorer. De plus, l’UBB a pu s’appuyer sur un excellent Matthieu Jalibert (auteur d’un essai en début de rencontre), mais surtout sur son ailier supersonique Madosh Tambwe, qui a tout simplement offert la qualification à son équipe dans les dix dernières minutes. En effet, l’ancien joueur des Bulls, arrivé à l’été dernier, a inscrit deux essais fantastiques, se jouant de la défense lyonnaise avec une facilité déconcertante. Ses 8ème et 9ème réalisations de la saison, qui ont tout simplement envoyé Bordeaux en demi-finale.

Si ce barrage nous a offert un beau match de rugby, il a également été le théâtre de nombreuses polémiques autour de l’arbitrage vidéo, ou plutôt de son absence. Car pour les rares qui ne sont toujours pas au courant, le car régie était en panne ce dimanche soir. Un désagrément qui, pour certains, a eu son importance dans cette rencontre. Notamment pour les supporters de Lyon, qui ne cessent de déplorer ce problème technique. Et pour cause, 3 des 4 essais de l’UBB (celui de Jalibert, de Diaby ainsi que le dernier de Tambwe) auraient certainement été revus à la vidéo en temps normal ! Des situations très difficiles à juger à vitesse réelle, et qui font débat depuis la fin du match. D’autant que nous avons appris que la panne du car régie avait été réglée en cours de rencontre…

RUGBY. Toulouse et Bordeaux au sommet, un Derby de la Garonne en finale du championnat de France EspoirsUne frustration partagée par les joueurs du LOU, dont Baptiste Couilloud, qui n’a pas caché sa déception au coup de sifflet final. Néanmoins, cette panne du car régie n’enlève en rien la victoire de l’UBB, qui a su faire la différence dans les 15 dernières minutes, et ce malgré les cartons de Willis et Kaulashvili. Reste à voir désormais comment se comporteront les coéquipiers de Maxime Lucu, face au Stade Rochelais.