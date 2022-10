TOP 14. Jalibert - Tambwe : la fantastique doublette gagnante de l'UBB

Auteurs d'un match plein, Jalibert et Tambwe ont surtout été décisifs dans le match nul obtenu sur la pelouse de l'ASM, samedi. Il y a un UBB avec, et sans eux.

C'est peu de dire qu'il y a donc bien un UBB avec et sans eux. Ce samedi soir, si les Girondins sont repartis du Michelin avec les deux points (mérités) du match nul, il le doivent non seulement à une belle prestation collective, bien sûr, mais aussi et surtout aux éclairs de leurs phénomènes offensifs, Matthieu Jalibert et Madosh Tambwe. C'est bien simple, l'ouvreur tricolore semble avoir retrouvé sa touche de magie depuis deux semaines, Tambwe a regagné les terrains au même moment et hasard ou non, les hommes de Christophe Urios ont très certainement réalisé leurs deux meilleurs matchs de la saison depuis lors. Une victoire face au Racing où les deux garçons furent remuants au possible, avant ces deux points glanés à Clermont ce week-end dans lesquels ils représentent clairement une grande part du butin. On s'explique.

D'abord, l'ouvreur et l'ailier ont été dangereux sur chaque ballon qu'ils ont touché, amenant énormément d'incertitude et de danger dans la défense clermontoise pendant 80 minutes. Au-delà des franchissements de Jalibert et des appuis de Tambwe, les deux joueurs sont d'ailleurs les grands artisans des deux essais bordelais. Avec à chaque fois le numéro 10 à la création, le 11 à la finition : sur le premier, saluons la prise de décision ultra-rapide et la gestuelle technique parfaite du dauphin de Romain Ntamack, qui allongea une passe sautée millimétrée pour son ailier avant même que la défense auvergnate n'ait eu le temps de comprendre qu'un surnombre se tramait sur l'extérieur. Et puis ensuite, quel numéro de funambule du Congolais ! Tambwe, en plus d'avoir désonné pour venir apporter le danger dans le couloir droit, réalisa un numéro d'équilibriste pour taper par-dessus le dernier défenseur clermontois, avant de résister à Belleau pour gagner son duel dans les airs et aller aplatir entre les poteaux. Après avoir crocheté un ultime jaunard dans l'en-but, pour le kiffe.

Sur le second, c'est Jalibert, à nouveau, qui flaire le coup avant tout le monde pour intercepter une passe au pied manquée de Tiberghien. Opportuniste et plein d'entrain, le demi d'ouverture de 23 ans est repris du bout du bras et au maillot par Tixeront mais parvient à redonner intérieur pour continuer de faire vivre le ballon. À qui ? Tambwe bien sûr, qui malgré un cafouillage adverse, parvint à pousser le ballon du pied avant de le récupérer et de planter, 50 mètres plus loin, sa 2ème réalisation de la soirée grâce à son adresse et ses cannes. 10 points de l'ancien speedster des Bulls, 13 de l'international français ; le calcul est vite fait concernant les 23 pions inscrits par l'UBB en Auvergne. Mais au-delà du tableau de marque, c'est surtout l'insouciance et le feu qu'apportent ces deux garçons au collectif bordelais qui a frappé, ce samedi. En ce sens, le drop de 50m manqué d'un rien par Jalibert en fin de match en est le symbole parfait : emmené par sa doublette gagnante, Bordeaux est à la fois capable de jouer relâché, mais également de glaner des points partout. Même en terrain miné...

