15 de France. Ntamack en manque de rythme, Jalibert peut-il être titulaire face à l'Australie ?

Sur la pente ascendante ces dernières semaines et alors que Ntamack n'a pas joué depuis 5 semaines, Matt Jalibert peut-il débuter le premier test de novembre ?

Nous vous en parlions il y a quelque temps. Dans un papier sur l'inévitable Thomas Ramos, l'on arguait que chez les Bleus, la hiérarchie est clairement établie à peu près partout. Serait-elle quelque peu remise en cause cet automne, avec les nombreuses blessures d'habituels titulaires ? Ce n'est pas la question, les deux sujets de notre écrit étant dans la liste concoctée par Fabien Galthié et son staff pour préparer la tournée de novembre. Quoi que, si un peu quand même... XV de France. La blessure de Melvyn Jaminet, une aubaine chez les Bleus pour Thomas Ramos ?

Car si Romain Ntamack est bel et bien présent à l'inverse des Villière, Baille, Cros, Jaminet ou Hastoy, par exemple, n'oublions pas que le Toulousain est toujours blessé à la cheville et n'a pas joué depuis 5 semaines, à l'heure d'écrire ces lignes. Et qu'il ne devrait pas faire son retour ce week-end lors du choc face à La Rochelle, à en croire ses propos à Rugbyrama, ce lundi : "Il n’y a pas de date de reprise fixée. Ce ne sera peut-être pas ce week-end mais très prochainement." Que les amoureux des Bleus (et de Toulouse) se rassurent, l'ouvreur de 23 ans va néanmoins de mieux en mieux. "Ça va, ma cheville va bien, j’ai des bonnes sensations, que ce soit sur de la course ou sur les appuis. Il n’y a pas de date de reprise fixée. (...) Mais en somme, tout va bien."

Et si NTK tentait de rassurer avec des propos de la trempe du compétiteur qu'il est, rien ne remplace le jeu, et il le sait. "Il me manque un peu de cardio mais j’y travaille matin et soir au club pour être à 200% sur les futurs matchs", reconnaissait-il. Avant de trancher : "Je sais que si je suis dans la liste, c’est que je serai apte à jouer." Le demi d'ouverture du dernier Grand Chelem dit-il vrai ? Connaissant sa force mentale et son éthique de travail, on jurerait que l'aîné des fils Ntamack sera sur pied et en condition d'ici 15 jours. Date limite pour attaquer la semaine de préparation avant le match face aux Wallabies, au Stade de France.

XV de France. Et si la vraie doublure de Ntamack, c'était l'excellent Thomas Ramos (et pas Jalibert) ?

Reste qu'avoir du temps de jeu demeure le nerf de guerre à ce niveau-là et qu'à l'ouverture, lorsque l'individu qui s'agite dans votre rétro n'est autre que Matthieu Jalibert, cela reste toujours un indicateur à prendre en considération. Certes Romain Ntamack est LE titulaire du poste (13 titularisations en 10 depuis la prise de fonction de Galthié), mais le Girondin reste un joyau que l'on ne présente plus. Un compétiteur acharné également, qui convoite le rôle de chef d'orchestre de l'attaque des Bleus avec tant de vigueur... Et il a beau avoir réalisé un début de saison relativement compliqué au vu de ce qu'on attend de lui, le gamin de St-Germain-en-Laye est clairement sur la pente ascendante ces dernières semaines. Au meilleur des moments.

RESUME VIDEO. Jalibert précieux, Diaby percutant, l'UBB retrouve des couleurs face au Racing 92

D'abord décisif face à Bordeaux lors de la 5ème journée, puis foudroyant par moments sur la pelouse de Lyon, le garçon au 17 sélections a tout simplement été éblouissant face au Racing, samedi, dans son rôle d'animateur de jeu. Auteur de 16 points au pied et surtout dans tous les bons coups de l'UBB, Jalibert a montré qu'il retrouvait de la confiance et des pattes peu à peu, même s'il ne se considère pas encore à 100%. Cela sera-t-il suffisant pour avoir sa chance d'emblée face à l'Australie, le 5 novembre ? Si tout ce qui fut évoqué ci-dessus est respecté, probablement que non. Mais Fabien Galthié semble avoir un certain penchant pour les surprises, en 2022...