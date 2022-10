RESUME VIDEO. Jalibert précieux, Diaby percutant, l'UBB retrouve des couleurs face au Racing 92

Portée par un excellent Matthieu Jalibert, l'UBB a dominé le Racing 92 ce samedi soir dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Un succès précieux.

Opposée au Racing 92 ce samedi soir en Top 14, l'UBB a remporté une belle victoire 29 à 17. Un succès qui fait du bien après des premières journées où les Bordelais ont manqué de justesse et parfois d'envie pour l'emporter. Dans le staff girondin, on se disait à l'issue de la rencontre que cela pouvait être un match référence. "J'ai trouvé les joueurs très concentrés, déterminés mais pas sous pression. Sur 80 minutes, on a fait un match plein, ça n'était pas arrivé depuis le début de la saison", a confié l'entraîneur des arrières Frédéric Charrier via France Bleu. Beaucoup de positif donc à tirer de cette partie avec des joueurs qui ont pris des initiatives, qui ont été dangereux et n'ont pas joué avec le frein à main pour reprendre les termes du technicien. Au centre de cette belle partition, dans le rôle de chef d'orchestre, Matthieu Jalibert. Excellent face aux perches avec quatre pénalités, l'ouvreur tricolore a également bien distribué le cuir. Des efforts récompensés par les deux essais de Mahamadou Diaby. À voir la hargne du 3e ligne, il tenait à coeur des Bordelais de l'emporter face à leur public.



Ce succès permet à l'UBB de remonter à la 9e place du classement. Mais la formation gironde affiche toujours plus de défaites (4) que de victoires (3). Il ne sera pas aisé de confirmer à Clermont puis lors de la réception de Toulon. D'autant plus que plusieurs joueurs vont manquer à l'appel en raison des tests de novembre. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent.