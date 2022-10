TOP 14. Agacé, Urios met les points sur les i concernant le dossier chaud Matthieu Jalibert

En conférence de presse, Urios a exprimé ce jeudi son agacement au sujet du traitement du dossier Jalibert. Rappelant qu'il est sous contrat jusqu'en 2025.

Le dossier du moment à Bordeaux, c'est évidemment Matthieu Jalibert. Si l'UBB n'est pas au mieux sportivement, en coulisses, ce n'est guère plus réjouissant, étant donné que tous les regards donnent l'impression d'être braqués sur Chaban ces derniers temps. En l'occurrence, sont souvent évoquées les prétendues velléités de départ de son ouvreur. Grand fan du PSG, la rumeur Mbappé donnerait-elle des idées à Jalibert ? On sait que le transfert de son ami Cameron Woki vers le Racing cet été l'a grandement affecté, et que le club francilien serait très intéressé par l'idée de le recruter dès la saison prochaine. Reste que beaucoup de choses ne sont également que des rumeurs, que Christophe a tenté d'éteindre en conférence de presse, à sa manière...

"C’est peut-être un poids pour vous, la presse. Mais ici personne n’en parle. Lui en parle peut-être avec ses potes, mais ce n’est pas un sujet. Et encore moins avec le président. Il a encore deux ans de contrat. Il est sous contrat et basta !" Pour rappel, l'ouvreur de 23 ans est lié à l'UBB jusqu'en 2025. Et pourtant bel et bien convoité, par plusieurs grosses écuries de notre championnat...