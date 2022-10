RESUME VIDEO. Antoine Dupont et le Stade Toulousain impitoyables contre Brive en Top 14

Carton plein pour le Stade Toulousain sur la pelouse de Brive. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont inscrit six essais à des Brivistes dépassés.

Dupont, la touche catastrophique, les Brivistes dans le dur, Brive/Toulouse vu par TwitterLe Stade Toulousain n'a pas fait dans la dentelle contre Brive samedi en Top 14. Malgré une belle envie, les Brivistes ont été incapables de répondre au leader du championnat. Si l'essai d'Arnold à la 79e a sauvé les meubles et empêché le CAB d'être une seconde fois à 0 point après le revers contre Toulon. Le mal de crâne ce dimanche matin n'en est pas moins plus léger. Cette défaite fait d'autant plus mal que les hommes de Mola ont été particulièrement mauvais en touche. Mais Brive, qui possède le meilleur alignement du Top 14, n'a pas su en profiter. À l'inverse, les Toulousains ont exploité le moindre ballon pour marquer. Ils n'ont seulement profité des espaces dans la défense, mais aussi su se créer des occasions à partir de pas grand-chose. On retiendra cet essai de Lebel sur un renvoi mal négocié ou encore l'interception d'Arnold. Mais ils ont également montré que malgré le turnover au sein du groupe, ils étaient compétitifs sur tous les terrains.

Toulouse encore en rodage

Ce Stade Toulousain-là sera difficile à battre cette année. D'autant que comme expliqué plus haut, l'alignement haut-garonnais a été particulièrement malmené. Ce qui laisse penser que lorsque tout sera parfaitement rodé et que l'effectif sera au complet, ça pourrait faire très mal. Aucune formation n'est assurée de l'emporter, même à domicile. Montpellier et Brive en ont fait l'amère expérience. Le point noir pourrait cependant être la blessure Melvyn Jaminet. Mais Toulouse possède avec Thomas Ramos un autre buteur ultra-fiable. La polyvalence des joueurs de la ligne de 3/4 devrait permettre à Mola d'aligner une équipe compétitive lors de chaque journée. VIDEO. Top 14. Chistera de Dupont, accélération de Lebel, Toulouse manque d'inscrire un bijou d'essai