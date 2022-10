Dupont, la touche catastrophique, les Brivistes dans le dur, Brive/Toulouse vu par Twitter

Unpopular opinion chez les Toulousains : Arnold ne fait JAMAIS l'effort de se baisser pour plaquer. C'est insupportable on se prend trop de pénalités à cause de lui #CABST

Alors là on a pas finit d'en entendre parler... "Avantage terminé sur l'en-avant" 1/2 seconde après... Interception d'Arnold et essai🤣 Faites un effort les gars ça commence à se voir #CABST #TOP14 pic.twitter.com/haEiB6wVOQ

Sur l'essai d'Arnold, l'arbitre dit avantage terminé juste avant l'interception. Par contre l'avantage a été court et les Brivistes n'ont pas progressé d'un pouce donc il y peut aussi y avoir de la frustration côté joueurs et supporters du CAB #CABST

Marchand et Flament qui rentrent c'est clairement Mola qui n'en peux plus de la touche #CABST

58' que de mauvaises passes pour aujourd'hui. Déjà que ça manque de solutions, de vitesse et de puissance, si on n'est pas propre techniquement, ça ne va pas le faire #CABST

- ET DROOOOOP DE RAMOOOOS SUIVI D’UN ESSAI DE FLAMEEENTTT LES AMIIIISSSS!! LE PLUS GRAND CABARET CONTINUUUUUEEEE!! #CABST 🔴⚫️ pic.twitter.com/3gVeEUVd0c

On ne fait pas un grand match, on perd 3/4 de nos touches mais on met 4 essais et on prend aucun point … c’est incroyable. #CABST