RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Clermont - Bordeaux : le match nul le plus fou de l’année ?

Dans un match de Top 14 où les deux équipes ont essayé de mettre de l’intensité, ni l’ASM Clermont Auvergne ni Bordeaux-Bègles n'en sont sorties vainqueur.

Un match tendu avec du jeu ! Telle est la définition qu’on aurait pu faire du choc qui a eu lieu ce samedi 22 octobre entre Clermont et Bordeaux. Sur le score de 23 à 23, les deux équipes ont offert un spectacle tonitruant au public du stade Michelin. Si les Clermontois espéraient évidemment confirmer à domicile, il n’en fût rien. Pareil, de l’autre côté, les joueurs de l’UBB auraient pu croire à une victoire en Auvergne. VIDEO. TOP 14. RUGBY. Jalibert, Saracens et météo : Urios dresse le constat de son UBB



Cette dernière, si elle avait eu lieu, aurait directement pris des airs de matchs référence en ce début de saison pour Christophe Urios et ses joueurs. Cependant, le fil du match et les deux tentatives longues distances ratées par les buteurs respectifs en fin de match en ont décidé autrement. Si Clermont avait commencé ce match en mode dragster, l’UBB a su se ressaisir. Pour preuve, les coéquipiers de Matthieu Jalibert menaient au score quelques minutes avant le coup de sifflet final.

Après la rencontre, les deux équipes ont pu constater leurs erreurs respectives. Cependant, elles ont également montré qu’elles étaient capables d’élever leurs niveaux de jeu et de produire des actions de grande classe. Une observation confirmée en partie par la paire offensive Raka-Penaud. Cette dernière a de nouveau éclaboussé les prés de Top 14 par leur habileté technique. Une complémentarité qui se confirme encore quelques semaines avant les matchs du XV de France. Auprès de La Montagne, le manager clermontois Jono Gibbes s’est exprimé sur le résultat du match :

On a perdu le contrôle du match après un bon début avec des choses intéressantes, où on a su créer de la pression sur cette belle équipe de Bordeaux. Même en seconde période, j’ai en tête une action où arrive à cinq mètres de l’en-but avec une bonne construction entre avants et trois-quarts, une séquence très dynamique, mais sur le dernier geste, on perd le ballon. Ce petit type d’erreur, face à un adversaire de cette qualité, dans un match de haut niveau, ça coûte cher.”