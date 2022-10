XV de France. Ntamack, Raka, Couilloud… Quels joueurs seront renvoyés en club avant l’Australie ?

Si les 42 joueurs retenus par Fabien Galthié seront tous réunis le 24 octobre pour préparer la tournée du XV de France, certains d'entre eux seront libérés pour la 9ème journée de Top 14.

XV de France. Voici la surprenante liste des 42 joueurs sélectionnés pour la tournée d'automne !Vous le savez désormais, Fabien Galthié a annoncé ce lundi la liste des 42 joueurs qui prépareront à partir du 24 octobre, la tournée du XV de France. Une série de matchs durant laquelle les Bleus défieront l'Australie, l'Afrique du Sud, et le Japon. Mais voilà, comme le premier rendez-vous des Tricolores sera le 5 novembre face aux Wallabies, le staff de l'équipe de France ne gardera pas à disposition les 42 joueurs pendant tout ce temps. De ce fait, il est prévu que Galthié et ses adjoints "bloquent" 23 éléments, tandis que les autres pourront retourner dans leur club respectif. Une bonne nouvelle pour les écuries du Top 14, qui pourront de ce fait récupérer certains cadres avant la 9ème journée de championnat. Et si, parmi ces 19 joueurs, certains sont quasiment assurés d'être libérés par le staff (Uberti, Bécognée, Falatea, Verhaeghe, Buros ou encore Vergnes-Taillefer), ce n'est pas le cas pour tous...

Inutile de préciser que les 23 joueurs que le staff des Bleus décidera de bloquer seront, à quelques exceptions près, les 23 qui affronteront l'Australie le 5 novembre. De ce fait, tous les cadres du XV de France, comme Dupont, Alldritt, Marchand, Penaud, Fickou ou encore Willemse devraient rester bien au chaud le week-end du 29 octobre. Tous, mis à part peut-être, l'ouvreur tricolore Romain Ntamack. En effet, celui qui apparaît plus que jamais comme le titulaire au poste, n'a néanmoins plus disputé le moindre match depuis le 11 septembre dernier, face au RCT. Une longue absence, qui va nécessairement engendrer un manque de rythme. Et même si le Toulousain revient face à La Rochelle ce dimanche (ce qui est loin d'être acquis), rien ne nous dit qu'il sera suffisamment prêt pour encaisser une rencontre internationale. Le libérer pour la 9ème journée serait donc une possibilité. Véritable attraction depuis le début de saison, le Clermontois Raka pourrait lui aussi faire un aller-retour dans son club ce week-end là. Car même s'il marche sur l'eau en ce moment, l'option Moefana pour remplacer Villière semble plus sérieuse. Et au vu de sa faible polyvalence, peu de chances que Raka soit prévu en tant que finisseur. Tout comme le Lyonnais Couilloud, qui reste derrière Dupont et Lucu dans la hiérarchie des 9. Des retours de taille donc, qui pourraient bien faire des différences lors de ce week-end de Top 14...