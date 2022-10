15 DE FRANCE. À peine revenu de blessure, quid du cas Romain Ntamack avec les Bleus ?

Lundi prochain, au lendemain de la 8ème journée de Top 14, les 42 joueurs retenus par Fabien Galthié se rassembleront pour préparer la tournée d'automne. Parmi eux, l'ouvreur Romain Ntamack.

Malgré une blessure à la cheville survenue lors de la deuxième journée de Top 14 face à Toulon, l'on savait pertinemment que l'ouvreur titulaire du XV de France, Romain Ntamack, allait faire partie de la liste de Fabien Galthié pour cet automne. D'autant que le joueur de 23 ans est désormais en phase de reprise, une bonne nouvelle pour les Bleus mais aussi pour son club. Aucun problème donc, Ntamack devrait être apte dès le premier match de la tournée, face à l'Australie. Mais dans quel état ? Car oui, même si l'ouvreur fait de son mieux pour revenir en pleine forme, rien ne remplace le terrain. Éloigné du pré depuis plus d'un mois, le Toulousain n'avait toujours pas repris l'entraînement collectif avec son club en début de semaine. De ce fait, sa participation au match face au Stade Rochelais, est loin d'être acquise. Une donnée loin d'être anodine, puisque dans ce cas de figure, Ntamack rejoindrait les Bleus sans avoir joué la moindre minute depuis le 11 septembre 2022 ! Un manque de rythme criant, qui pourrait pousser le staff à titulariser Jalibert face à l'Australie. À moins que Fabien Galthié ne trouve une autre solution...

Comme dit précédemment, les Bleus se rejoindront lundi 24 octobre (le 23 pour ceux qui ne jouent pas le dimanche soir), afin de préparer le premier match face à l'Australie. Mais entre-temps, la 9ème journée de Top 14 se déroulera du 29 au 30 octobre. Pour ce faire, le staff des Bleus "bloquera" 23 joueurs, tandis que les 19 autres pourront retourner dans leur club quelques jours. Et si d'habitude, Romain Ntamack fait partie de ces joueurs préservés chez les Bleus, il se pourrait cette fois-ci que le Toulousain soit libéré par Fabien Galthié, afin qu'il retrouve du rythme avec le Stade Toulousain. Un pari risqué, mais qui pourrait porter ses fruits. Pour preuve, juste avant le dernier Tournoi des 6 Nations, le staff tricolore avait laissé de nombreux joueurs du Stade Toulousain, touchés par le COVID, jouer avec leur équipe ! Et parmi eux, l'on retrouvait François Cros, Antoine Dupont, ou encore Romain Ntamack. À voir désormais quelle décision prendra le staff concernant son ouvreur, et si ce dernier sera apte dès dimanche, face à La Rochelle.

