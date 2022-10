VIDEO. TOP 14. RUGBY. Jalibert, Saracens et météo : Urios dresse le constat de son UBB

Après la rencontre entre l’Union Bordeaux Bègles et le Stade Français, Christophe Urios n’a pas manqué de souligner la prestation des siens.

C’était une performance attendue du côté de l’UBB ce samedi 1er octobre. Après un début de saison compliqué, les hommes de Christophe Urios ont réussi à trouver la marche avant dans des conditions de jeu non optimales. Face au Stade Français, la victoire (15-10) ne s’est pas faite à travers un jeu flamboyant. Consigné à la sobriété par les conditions météorologiques, le numéro 10 Matthieu Jalibert a pu retrouver de la confiance devant son public. TOP 14. Bordeaux. ''Ça sera peut-être plus à eux de me prendre sous leurs ailes'', avoue Rémi Lamerat



Habile devant les perches, il a été félicité par son manager Christophe Urios dans un entretien accordé à Rugbyrama : “J’ai trouvé les joueurs de la charnière sobres et rigoureux. Quand on les connaît, notamment Matthieu (Jalibert), c’est la preuve qu’il est en train de faire son cheminement. C’est bien. Il a eu une bonne qualité de jeu au pied. Je suis content pour lui.[...] Je trouve qu’il a bien tapé dans le ballon. Tu peux frapper mal, même si tu réussis parfois. Là, il a très bien frappé.” Cette notion de justesse dans le jeu au pied a également été soulignée par leurs adversaires du jour. Selon des propos rapportés par L’Équipe, l’arrière du Stade Français Kylan Hamdaoui reconnaît que cet aspect du jeu a été central dans la partie disputée ce samedi : “Nous avons peut-être un peu trop utilisé le jeu au pied dans leurs 30 mètres en n'étant pas assez précis. On n'a pas réussi à les mettre à la faute. À l'inverse, ils ont su se nourrir de nos erreurs et prendre les points à chaque fois. C'est frustrant.” TOP 14. UBB. ‘‘Ne cherchez pas à dire des conneries sur lui’’, Urios protège Jalibert



Ces dernières semaines, l’ouvreur était souvent critiqué pour sa faible réussite au pied. Sans faire d’erreur, l’international n’a pas brillé non plus. Une rencontre où il aurait pu “perdre les pédales” mais où il n’en fut rien selon le technicien des Girondins. D’autant plus qu’au-delà de la pluie, une autre facette du match ne mettait pas Matthieu Jalibert dans une position idéale. En effet, la défense parisienne a mis à mal les ambitions bordelaises. Rapides sur leur montée, Christophe Urios en a même profité pour les comparer à l’un des principaux cadors européens. Il déclare : “On savait que le Stade français avait une défense très agressive, qui monte très haut, très vite, un peu comme les Saracens, puisque c’était le même entraîneur. On voulait sauter cette défense, mais on n’a pas pu.”