TOP 14. UBB. ‘‘Ne cherchez pas à dire des conneries sur lui’’, Urios protège Jalibert

En marge de sa défaite à Montpellier, Christophe Urios a apporté son soutien public à Matthieu Jalibert tout en admettant les difficultés de l'ouvreur français.

C’est un début de saison compliquée pour l’UBB. Pas au mieux durant les matchs de préparation, Bordeaux avait moyen de se rassurer face au Stade Toulousain à domicile. Malheureusement, les Girondins n’ont pas su saisir leur chance. Face au champion de France montpelliérain, ce samedi 10 septembre, le bilan n’a pas non plus été heureux. Face à un MHR qui a fait le dos rond en seconde mi-temps, les hommes de Christophe Urios n’ont pas su trouver la solution. Comme face à Toulouse, les regards se sont tournés vers Matthieu Jalibert. À l’image de son renvoi précipité peu avant la demi-heure de jeu, il n’a pas réussi à trouver la brèche chez les hommes de PSA. À l’inverse, l’un de ses concurrents directs au poste d’ouvreur dans le groupe de Fabien Galthié, Louis Carbonel, s’est fait particulièrement bien voir au GGL Stadium. France. ''Il a payé les conséquences d’une série de 40 matchs'' : Fabien Galthié revient sur la période sombre de Matthieu JalibertMalgré les difficultés de son joueur, Christophe Urios a tenu à confirmer l’importance de ce dernier dans le groupe. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il affirme :

Commencer la saison par deux défaites ? C'est un départ qui n'est pas réussi. Est-ce que Matthieu Jalibert est affecté ? Il est comme tout le monde, c'est un compétiteur, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut sur le terrain, à l'image de ce (samedi) soir, il faut qu'il se reconcentre, qu'on se prépare mieux. Sur la journée, l'équipe n'était pas bien préparée je trouve. Matthieu est comme l'équipe, il a besoin de retrouver de la confiance, ça fait partie des joueurs importants de notre équipe, ne cherchez pas à dire des conneries sur lui, ça ne sert à rien.”

En conférence de presse, le manager de l’Union Bordeaux-Bègles Christophe Urios est monté au créneau. Il a rappelé que son ouvreur international avait besoin de trouver la confiance qui lui manquait cruellement. Pour rappel, entre une suite de blessures et la trêve estivale, Matthieu Jalibert n’a joué que 7 matchs sous le blason bordelo-béglais depuis le début de l’année civile 2022. Il a également participé à la tournée au Japon, où il était titulaire sur les deux rencontres remportées. Une bien maigre participation de 9 en l’espace de 252 jours, soit une moyenne d’environ une rencontre par mois. Une dynamique qui peut sans problème expliquer la mauvaise passe du joueur. Mais que Matthieu Jalibert se rassure (et se motive), il lui reste encore quelques matchs avant le rassemblement des Bleus cet automne, et encore plus avant le Tournoi des VI Nations 2023 et la Coupe du Monde.