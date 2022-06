France. ''Il a payé les conséquences d’une série de 40 matchs'' : Fabien Galthié revient sur la période sombre de Matthieu Jalibert

En conférence de presse avant la rencontre face au Japon, Fabien Galtié est revenu sur la période de doute qu'a connu Matthieu Jalibert, la faute à des blessures.

Depuis la tournée d'automne et une victoire face aux Blacks, on n'avait plus aperçu Matthieu Jalibert sous le maillot bleu. Le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles a dû renoncer au Tournoi des 6 Nations victorieux, la faute à une blessure à une cuisse, qui a mis du temps à se soigner. Le joueur de 23 ans (15 sélections), est donc de retour dans la peau d'un titulaire au Japon, en l'absence de Romain Ntamack. En conférence de presse, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, est revenu sur cette longue période de doute traversée par le joueur. Et a assuré que le joueur avait faim : ''On le retrouve comme un joueur qui a très faim. C’est un compétiteur, il a vécu une fin de saison difficile, il s’est blessé énormément, il a été dans une situation difficile, il a loupé beaucoup de matches''.

Une blessure expliquée en partie par l'accumulation de matchs. Fabien Galtié poursuit.

Il est très jeune mais il a payé les conséquences d’une série de 40 matchs, quelque chose comme ça. Il retrouve ses moyens, il est frais, il a envie. Il fait partie de cette catégorie de joueurs qui sont très heureux de relever le défi

À Matthieu Jalibert désormais, de répondre aux attentes et de mener à la perfection le XV de France contre le Japon.