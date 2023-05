TOP 14. Lyon. Excellent face à Bayonne, le Néo-Zélandais Liam Allen sera-t-il la surprise de la phase finale ?

Titulaire depuis deux rencontres avec Lyon, le troisième ligne Liam Allen (23 ans) montre toute l'étendue de son talent. Suffisant pour se faire une place en phase finale ?

3ème de la phase régulière du Top 14 après son succès bonifié face à Bayonne, Lyon recevra en barrage Bordeaux, pour une affiche qui s'annonce déjà très serrée. Rencontre dans laquelle le troisième ligne néo-zélandais Liam Allen (23 ans) pourrait bien être un des acteurs principaux. Arrivé cet hiver en tant que joker médical suite aux blessures de Jordan Taufua et Maxime Gouzou, l'ancien joueur des Crusaders a mis du temps à être intégré au groupe, la faute notamment à une concurrence rude au poste (Cretin, Saghinadze, Botha, Sobela, Guillard). Mais voilà, depuis le mois d'avril, Allen fait partie intégrante de l'équipe lyonnaise. Titularisé à 5 reprises, celui-ci s'est d'abord montré très propre lors de ses premières sorties (notamment en Challenge Cup), avant de prendre de plus en plus confiance, jusqu'à devenir l'un des hommes du match face à Bayonne, ce dimanche. Car oui, si le score final pourrait faire croire à une promenade de santé du LOU (53-19), les Basques ont fait preuve d'une belle résistance, et ce jusqu'à l'heure de jeu (25-19 à cet instant pour Lyon). Malheureusement pour les coéquipiers de Camille Lopez, c'est à ce moment précis que le numéro 8 lyonnais (capable aussi d'évoluer au poste de troisième ligne aile) a décidé de faire parler sa puissance et son explosivité, pour inscrire l'essai du break dans un premier temps, avant d'envoyer 4 minutes plus tard en Terre promise son coéquipier Mickaël Guillard. Deux réalisations coup sur coup, qui éteindront les derniers espoirs bayonnais...

Comme dit au début de l'article, Allen a débarqué dans le Rhône en tant que joker médical, suite à de nombreuses blessures au poste de troisième ligne. Mais voilà, depuis plusieurs semaines maintenant, son statut au sein du club a évolué. Grâce à son profil très polyvalent (1 mètre 91, 105 kilos), le Néo-Zélandais, qui est aussi actif que puissant sur un terrain, entre parfaitement dans le plan de jeu mis en place par le LOU. Capable de casser assez facilement les plaquages adverses, il est désormais un joueur important du système de Xavier Garbajosa. Pour preuve, le journal l'Équipe a annoncé en fin de semaine dernière que Liam Allen va rester au LOU la saison prochaine. Un gage de confiance donc, qui concorde avec le choix de titulariser ce dernier face au Stade Français et Bayonne (deux matchs primordiaux), à la place du titulaire habituel au poste de numéro 8, Arno Botha. Reste à voir désormais si le staff lyonnais décide de l'aligner de nouveau face à l'UBB le week-end prochain. Toujours est-il que même s'il commence sur le banc, Liam Allen sera un joueur à surveiller de (très) près durant ce barrage, et potentiellement lors des prochaines rencontres de la phase finale...

