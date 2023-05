TOP 14. La Rochelle gagne et Lyon fait le boulot : le classement final et le programme des phases finales, c'est ici !

Après la saison régulière de Top 14, le parfum des phases finales commence à se faire sentir. Paris, Bordeaux, Lyon et le Racing joueront les barrages.

Ça y est, on y est ! La saison régulière du Top 14 2022-2023 est terminée. Après 26 journées de galères pour certains et de bonheur pour d’autres, le classement est figé. En tête de ce dernier, le Stade Toulousain figure à la première place. À ses côtés, le Stade Rochelais fait office de solide dauphin. Les deux formations sont directement qualifiées pour les demi-finales au stade d’Anoeta à Saint-Sébastien dans le Pays Basque espagnol. Le Stade Toulousain jouera sa demi-finale le 9 juin, La Rochelle prendra la suite sur le pré le lendemain.

Stade Rochelais. RUGBY. Après van der Flier et Dupont, Grégory Alldritt règne sur l’Europe !

Du côté des barrages, le Stade Français Paris et le Lyon OU vont accueillir les barrages de Top 14. Face à eux, le Racing 92 et l’Union Bordeaux-Bègles devront se déplacer respectivement à Paris et Lyon pour les barrages de la saison 2022-2023 du Top 14.

Barrages :

Barrage 1 : Stade Français Paris - Racing 92 (Stade Jean-Bouin/samedi 3 juin)

Barrage 2 : Lyon OU - Union Bordeaux-Bègles (Stade Gerland/dimanche 4 juin)

Demi-finales :

Demi-finale 1 : Stade Toulousain - Vainqueur Barrage 1 (Stade Aoneta/vendredi 9 juin)

Demi-finale 2 : Stade Rochelais - Vainqueur Barrage 2 (Stade Aoneta/samedi 10 juin)

Parmi les 14 prétendants initiaux, le CA Brive est le club directement relégué en Pro D2. Un destin qui était déjà connu depuis l’avant-dernier match de la saison. Devant eux, l’USA Perpignan va devoir défier le FC Grenoble en barrage d’accession. Les Catalans se déplaceront au stade des Alpes le samedi 3 juin.

En parallèle, la Section Paloise, l’ASM Clermont Auvergne, le Montpellier HR, le Castres Olympique, le RC Toulon et l’Aviron Bayonnais sont déjà en vacances et peuvent disposer pour un repos bien mérité. Parmi eux, Toulon et Bayonne ont néanmoins arraché une qualification pour la prochaine saison de Champions Cup.

RUGBY. Vaincu en 2015 par Toulouse en barrage, Oyonnax veut désormais dompter Ernest-Wallon en Top 14

Classement final :