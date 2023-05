RUGBY. Vaincu en 2015 par Toulouse en barrage, Oyonnax veut désormais dompter Ernest-Wallon en Top 14

Oyonnax a encore une fois marqué une partie de son histoire du côté du stade Ernest-Wallon, huit ans après l’épopée de 2015.

C’est une histoire particulière qui lie l’Oyonnax Rugby au stade Ernest-Wallon. Vainqueur de la finale de Pro D2 2022-2023 dans l’antre toulousaine face à Grenoble (14 à 3), ils accèdent au Top 14. L’an prochain, Oyonnax et ses 22 000 habitants reprendront le flambeau de la plus petite ville de l’élite. Un statut qui leur a plutôt bien réussi par le passé.

2015 : Un parcours historique pour Oyonnax

Durant la saison 2014-2015, l’US Oyonnax avait réalisé un exploit retentissant en se plaçant dans le top 6 à la 26ᵉ et dernière journée. Une qualification arrachée après une saison tonitruante à domicile où ils n’avaient concédé que deux défaites contre le RC Toulon et l’ASM Clermont Auvergne. Un résultat bien rendu puisqu’en parallèle, ils avaient accroché 3 victoires à l’extérieur contre le Stade Français Paris, le Racing 92 et l’ASM Clermont-Auvergne. Relégable à la 10ᵉ journée du championnat, les Rouge et Noir de l’Ain vont réaliser une deuxième partie de saison dantesque. À tel point qu’entre la 19ᵉ et 26ᵉ journée du championnat, ils ne descendent jamais en dessous de la 7ᵉ place, restant constamment au contact des cadors. Deux victoires durant les doublons leur auront notamment permis de s’installer dans le haut du classement.

Bonjour, nous sommes le lundi 9 mars 2015 et Oyonnax est un des meilleurs clubs de rugby de France.



Non, vous ne rêvez pas. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) March 9, 2015

Mais au-delà d’une merveilleuse saison, c’est aussi un coup de pouce du destin qui les avait poussés en phases finales. En effet, les hommes de Christophe Urios étaient à la course avec l’Union Bordeaux Bègles pour la 6ᵉ place du championnat. Largement vaincus par Toulon lors de la dernière journée, les Oyomen devaient croire en une défaite girondine pour se propulser dans l’inconnu. Heureusement pour Benjamin Urdapilleta et ses coéquipiers, Lionel Beauxis rate le coup de pied de la gagne sur le gong. Une défaite de l’UBB qui a lieu au stade Ernest-Wallon face à Toulouse.

En barrage, l’USO ne fait pas du tout pâle figure. Au contraire, ils s’en vont défier d’autres Rouge et Noir en venant jouer sur la pelouse du stade Ernest-Wallon. (Quand on vous dit que ce stade a un lien spécial avec l’histoire récente d’Oyonnax…) Sur cette partie, ils vont dominer les Toulousains de Guy Novès pour sa dernière saison dans la Ville Rose. À la mi-temps, ils mènent d’un petit point et croient au miracle. Sur la pelouse du club le plus titré de France, ce Petit Poucet hors-norme fait peur. Malgré un essai de Hemani Paea, ils s'imposent tout de même sur le plus petit des écarts (20 à 19 en faveur de Toulouse). Un essai tardif de Cyril Baille a offert la victoire aux locaux.

Un futur non-loin d’Ernest-Wallon

L’année suivante, l’US Oyonnax est dépossédé de ses cadres les plus marquants : l’ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta et le coach Christophe Urios. Les deux hommes partiront ensemble du côté de Castres avec qui ils soulèvent le Bouclier de Brennus en 2018. Encore une fois, leur aventure en phase finale débute à Ernest-Wallon, mais ils repartent vainqueurs cette fois-ci.

Benjamin Urdapiletta avec Oyonnax en 2014-2015 face à Grenoble en Top 14, une époque que les pitchouns ne peuvent pas connaître. Crédit : Clément Bucco-Lechat ; CC BY-SA 3.0

Après la victoire contre Grenoble ce 27 mai 2023, l’Oyonnax Rugby va connaître de nouveau les plaisirs de l’élite. Et la formation de l’Ain a hâte de retourner à Ernest-Wallon pour y jouer des matchs de saison régulière. Désigné homme du match sur cette finale, Charlie Cassang s’est exprimé sur ce retour à Toulouse. Selon des propos relayés par Actu Rugby, le demi de mêlée exprime cette idée :

On s'est dit que l'an prochain, on reviendra à Toulouse, mais qu'on affrontera d'autres joueurs (rires). Il faut savourer, et vouloir se frotter à ce qu'il se fait de mieux. On va apprécier d'être le Petit Poucet. On va essayer de mettre en difficulté les meilleurs. On sait que ce sera compliqué, qu'on ne va pas viser le Top 6, mais bel et bien le maintien. On va s'accrocher toutes les semaines. Bayonne a montré l'exemple. On a juste à le suivre…”

