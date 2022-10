VIDÉO. En 2015, Picamoles était certainement l'un des meilleurs 8 au monde

Tout juste retraité, Louis Picamoles restera l'un des meilleurs 8 de l'histoire du XV de France. En 2015, il était d'ailleurs au summum de son art.

Que l'on aime ou pas son style de jeu, force est de constater que Louis Picamoles a été un grand joueur du XV de France. Avec 82 sélections en Bleu (et 10 essais), le natif de Paris a souvent surnagé en équipe nationale, dans un groupe qui a connu beaucoup de difficultés. International de 2008 à 2019, l'ancien joueur de Montpellier, de Toulouse, de Northampton et de l'UBB n'a pas eu la chance de vivre le Grand Chelem 2010. De ce fait, il n'aura jamais rien gagné avec les Bleus, se contentant seulement d'une place de finaliste lors de la Coupe du Monde 2011. Taulier du mandat Saint-André, Picamoles fut l'un des rares Tricolores de l'époque à tirer son épingle du jeu, et ce notamment lors de la Coupe du Monde 2015. Titulaire en 8 lors de 4 des 5 matchs des Bleus, le Toulousain de l'époque était l'un des seuls à pouvoir transpercer les rideaux adverses. Ultra-puissant, il fut d'ailleurs la seule éclaircie du quart de finale désastreux face aux Blacks, perdu 62-13...

VIDÉO. Équipe de France. BOOM ! Le jour où Picamoles a détruit CastrogiovanniEn club, l'année 2015 fut moins compliquée pour Picamoles, mais tout aussi frustrante. En effet, le Stade Toulousain n'a pas réussi à remporter en titre, se faisant éliminer en poule de la Coupe d'Europe, et en demi-finale du Top 14 (face à Clermont). Des échecs, qui n'ont en aucun cas éclipsé les performances individuelles du troisième ligne centre. Auteur de 5 essais sur cette année civile, Picamoles était surtout excellent au départ des actions, pour casser les plaquages et jouer après contact. Des qualités incontestables, qui attireront d'ailleurs l'œil du club de Northampton, qui le recrutera d'ailleurs à l'été 2016...

Top 14. Les cinq moments forts de la carrière de Louis Picamoles