Top 14. Les cinq moments forts de la carrière de Louis Picamoles

Louis Picamoles a annoncé qu'il prendrait sa retraite sportive à l'issue de cette saison. L'occasion de retracer son parcours, et revivre les moments forts de sa carrière.

TOP14. C'est officiel : à 35 ans, Louis Picamoles annonce sa retraite à la fin de la saison !



Première sélection en 2008 avec les Bleus

Nous sommes en 2008. Louis Picamoles alors âgé d'à peine 22 ans est sélectionné avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations. Alors joueur de Montpellier, il rentre en jeu peu après l'heure de jeu en remplaçant son partenaire dans l'Hérault, Fulgence Ouedraogo lors d'une rencontre face à l'Irlande au Stade de France. Nous jouons alors la deuxième journée de la compétition. La première de ses 82 sélections sous le maillot tricolore. Les Français s'imposeront 26-21 et termineront à la troisième place du Tournoi. VIDÉO. All Blacks - France : Louis Picamoles perd ses nerfs et s'en prend à Richie McCaw

Son aventure toulousaine

Louis Picamoles est formé au MHR. C'est avec les Cistes qu'il est d'ailleurs jeté dans le grand bain lors de la saison 2006-2007. Mais les plus belles lignes de son palmarès en club, c'est avec le Stade Toulousain qu'il va les écrire. Difficile de sortir un moment plus qu'un autre. Arrivé en 2009 dans la Ville rose, il va dans un premier temps remporter la Coupe d'Europe en 2010. Après une saison 2010-2011 où il se montrera décisif avec son club, il soulèvera son premier Bouclier de Brennus en battant en finale..... on vous le donne en mille, Montpellier ! Une victoire (15-10) contre son club formateur qui lui permet d'être sacré champion de France. Puis rebelote la saison suivante. Face à Toulon, Toulouse s'impose au cours d'une finale sans essai (18-12). Il ne gagnera d'ailleurs plus rien en club après ça. VIDEO. Champions Cup - Toulouse. Louis Picamoles pose Josh Strauss sur les fesses avec un gros raffut

Son départ pour l'Angleterre

En 2016 Louis Picamoles surprend son monde en rejoignant les Northampton Saints. Il est vrai que peu de français évoluent dans les championnats élites étrangers, qui plus est lorsqu'il s'agit d'un cadre de la sélection nationale. Là-bas, il va se relancer après une saison un peu moins convaincante, s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe, et du championnat d'Angleterre ! Outre-Manche, ''King Louis'' va impressionner par sa puissance, ses charges balles en main. À tel point qu'il est nommé dans la liste des joueurs susceptibles d'être élus meilleur joueur de Premiership. S'il ne remporte pas ce titre honorifique, il fait en revanche parti de l'équipe de l'année. Après un an en Angleterre, il quitte Northampton. VIDÉO. INSOLITE. La mythique interview de Louis Picamoles en anglais



Le retour dans son club formateur

Après son escapade anglaise, Picamoles revient dans son club formateur, à Montpellier, avec l'ambition de décrocher enfin le Top 14 avec le club héraultais. Mohed Altrad nourrit de grandes ambitions, et la saison 2017-2018 des Cistes est exceptionnelle. Premier à l'issue de la phase régulière, impérial en demie contre le LOU, rien ne semble pouvoir arrêter le MHR et Louis Picamoles. Personne sauf le Castres Olympique, qui au prix de phases finales remarquables va terrasser les hommes de Vern Cotter en finale et sa pléiade de stars. Une déception de plus pour Louis Picamoles. Car après ça, jamais les Cistes n'ont semblé en mesure de décrocher le tant souhaité bouclier. Pire encore, son histoire avec le club se terminera en eau de boudin la saison dernière. Après une grave blessure au genou en 2019, le numéro huit revient mais ne fera jamais réellement partie des plans de Phillipe Saint-André. Les Héraultais vivent une saison galère. Se sentant ''inutile'', il rejoint l'UBB en cours de saison, en mars 2021 comme joker médical. VIDEO. Son passage en Premiership, la tournée ratée des Bleus, son retour au MHR, Louis Picamoles fait le point

Sa sélection avec les Barbarians Français

Petit retour en arrière. En 2010 et alors qu'il s'est installé comme l'un des piliers de l’effectif toulousain, Louis Picamoles est appelé pour disputer une rencontre avec les Barbarians Français face aux Tonga à Grenoble. Un honneur, tant les Baa-baas sont une sélection mythique du microcosme rugbystique français. Les Barbarians s'inclineront finalement 27-28, avec une ultime pénalité de Benoit Baby sur le poteau.