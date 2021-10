TOP14. C'est officiel : à 35 ans, Louis Picamoles annonce sa retraite à la fin de la saison !

Dans un entretien avec L'Équipe, l'ancien numéro 8 des Bleus Louis Picamoles a annoncé qu'il raccrocherait les crampons à la fin de sa saison avec l'UBB.

Qu'on le veuille ou non, c'est donc la fin d'un monument. D'un monument du rugby français, au moins. Car n'oublions pas que durant la dernière décennie si blafarde pour la vitrine qu'est le XV de France, Louis Picamoles aura - souvent - été l'un des seuls éléments à tirer son épingle du jeu, à être pisté par les plus grands clubs européens et à faire avancer les siens à grands coups d'épaule.

Vous vous en doutez à la lecture de nos mots, ce mercredi matin, dans un entretien parut chez nos confrères de L'Équipe, l'ancien numéro 8 des Bleus (82 sélections) a annoncé qu'il raccrocherait les crampons à la fin de la saison, à 35 ans. Son souhait ? Éviter "de faire la saison de trop", explique-t-il aussi. Aujourd'hui, après une longue carrière l'ayant vu débuter en professionnel à Montpellier, avant d'exploser à Toulouse, régner à Northampton puis retourner chez son premier amour, le MHR, le natif de Paris vit donc ses derniers instants d'une aventure débutée en 2004 du côté de l'UBB. Celle-ci fut aux nombreux rebondissements et changements de statuts, certes, mais aujourd'hui en Gironde, Louis Picamoles a retrouvé l'un de ceux avec qui il formait "les 4 fantastiques" à ses débuts, à savoir François Trinh-Duc. Et en cas de titre à ses côtés pour finir, on jurerait que la boucle serait bouclée. Par-delà les critiques et les réussites.