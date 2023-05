RUGBY. Peu convaincant en finale, doit-on être inquiet pour le futur d’Oyonnax en Top 14 ?

Face à Grenoble, Oyonnax n’a pas réussi à déployer son jeu et s’est octroyé un troisième titre de champion de Pro D2 par la patience.

Un match, ça se joue, mais une finale, ça se gagne. C’est un adage que l’on entend souvent après avoir vu une finale de moindre qualité. Ce samedi 27 mai à Toulouse, il a été l’un des principaux mots d’ordre de l’ultime salve de la saison 2022-2023 de Pro D2. Avec des approximations en mêlée, en touche et dans le jeu, ainsi qu’une non-volonté d’envoyer le cuir sur les extérieurs, Oyonnax et Grenoble ont délivré une finale terne. En demi-finale, les Oyomen avaient déjà déçu dans leur jeu face aux valeureux Bretons du RC Vannes. Désormais sacré et certain d’accéder au Top 14, Oyonnax doit-il s’inquiéter d’immédiatement redescendre dès l’année prochaine ?

Une finale fébrile…

Cette inquiétude a été massivement relayée sur les réseaux sociaux durant la finale. Néanmoins, il est utile de replacer la saison d’Oyonnax dans son contexte. Depuis la 7e journée du championnat, le club au pied du Jura n’a jamais lâché la première place de ce classement. En clair, les Aindinois ont outrageusement dominé ce championnat. Le suspens pour accéder aux phases finales, lui, s’est rapidement envolé. Ces derniers étaient quasi certains d’y participer et la défense de fer des rouge et noir a permis d’assurer une stabilité tout au long de la saison. En clair, le visage montré par le champion de Pro D2 sur ces dernières semaines n’a pas été le même que celui montré durant une grande partie de la saison régulière.

Et cette façade, montrée durant la phase régulière, est très solide. Autoritaire, Oyonnax a surtout brillé par la qualité de sa défense et de ses avants. Si le meilleur élément de l’effectif quitte l’Ain cet été, Thomas Laclayat rejoint le Racing 92, l’identité globale ne devrait pas s’en retrouver trop chamboulée. En clair, Oyonnax a des bases solides qui pourraient lui permettre de ne pas boire la tasse en championnat.

… après une saison sous domination d’Oyonnax !

Une fois que ces dernières sont posées, les Oyomen ont montré qu’ils étaient capables d’enflammer le pré et de développer un jeu de vitesse séduisant. Sur les 30 matchs de championnats, l’écurie de Charlie Cassang a inscrit pas moins de 904 points, accumulant pas moins de 13 points de bonus offensif. D’autant plus, leurs avants montrent des qualités indéniables dans le jeu courant. Deux joueurs de première ligne possèdent au moins 10 essais au compteur cette saison côté Oyonnax. Il s’agit du pilier Thomas Laclayat et du talonneur Benjamin Geledan. Leurs arrières ne sont pas en reste non plus. Reybier, Cassang, Soulan, Ravouvou, Stark et Callandret ont tous terminé la saison avec minimum 5 essais au compteur.

FRANCE U20. Punch, appuis et sosie non-officiel d'Ange Capuozzo : retenez bien le nom d'ENZO REYBIEREn parallèle, le secteur de la touche ainsi que le jeu au pied se sont montrés particulièrement défaillants en fin de saison. Une donnée qui devra être recalibré au mieux durant l’été, la qualité en conquête étant l’une des principales différences de niveau entre la deuxièmes et premières divisions.

Avec ses défauts et ses qualités, Oyonnax reste un promu honorable qui ne faut pas juger uniquement à sa campagne finale. D’autant plus, les résidents du stade Charles-Mathon sont particulièrement solides sur leurs terres. Si leur public leur donne le courage de défendre corps et âme, leur pelouse synthétique s’adapte parfaitement au jeu de vitesse qui suit.

