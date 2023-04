RUGBY. Oyonnax peut-il battre l'impressionnant record de points en Pro D2 ?

Cette année, Oyonnax survole le championnat de Pro D2 avec 21 unités d'avance sur Grenoble. À quatre journées de la fin du championnat, peuvent ils battre le record de points ?

En avril, les phases régulières se terminent, faisant place au tant attendu phases finales. Cette saison, en Pro D2, l'US Oyonnax a écrasé ses adversaires. En ayant cinq défaites et un match nul au compteur, les joueurs de l'Ain cumulent 21 points d'avance sur le second, Grenoble, et possèdent 96 points au classement général. À quatre journées de la fin, les hommes de Joe El-Abd sont d'ores et déjà qualifiés pour la demi-finale et espèrent bien aller chercher un troisième titre de Pro D2. Mais avant cela, peuvent-ils battre le record de points inscrits en une saison de Pro D2 ? Ce dernier est de 117 et est détenu par Lyon lors de la saison 2015-2016. Malheureusement non. Même si Oyonnax remportait ses quatre prochains matchs avec un bonus offensif, il ne comptabiliserait que 116 points. La remontée d'Agen dans les derniers instants du match de ce week-end (37-29), prive l'USO du bonus offensif et d'un potentiel record. RUGBY. PRO D2. C'est fort ! Oyonnax est déjà mathématiquement qualifié pour les demies !

La saison de Lyon en 2015-2016

Lors de cette saison 2015-2016, Lyon a réalisé une saison similaire que celle de l'USO cette année. Seulement cinq défaites pour vingt-cinq victoires. Une performance réalisée grâce à un fort recrutement comme Julien Bonnaire, Napolioni Nalaga ou encore Ti'i Paulo. Avec à la clé, un titre de champion de France de Pro D2. De quoi faire rêver les supporters d'Oyonnax.