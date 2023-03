RUGBY. PRO D2. C'est fort ! Oyonnax est déjà mathématiquement qualifié pour les demies !

En battant Grenoble dans le derby ce vendredi soir en Pro D2, Oyonnax a mathématiquement validé sa qualification pour les demi-finales du championnat.

RUGBY. Personne n'en parle Oyonnax domine la Pro D2 comme rarement auparavantNous avions évoqué il y a quelques mois la saison incroyable réalisée par Oyonnax. Ce vendredi soir, les joueurs de l'Ain ont confirmé leurs ambitions en battant Grenoble dans un derby accroché. Les Isérois, deuxièmes de Pro D2, ont concédé la défaite mais décroché le bonus défensif, 24-28. La lutte pour la qualification directe pour les demi-finales va encore faire rage jusqu'à la dernière journée. Et il ne reste plus qu'une place ! Déjà largement en tête du championnat, l'USO a mis tout le monde d'accord grâce à ce succès au Stade des Alpes. La formation de l'Ain compte désormais 22 points d'avance sur le FCG. A cinq journées de la fin de la saison régulière, ils ne pourront donc plus êtres dépassés. On savait déjà depuis quelque temps qu'Oyonnax jouerait les phases finales. Ils peuvent désormais préparer sereinement cette demie en faisant attention à la décompression. Il ne faudrait en effet pas perdre ce rythme qui leur a permis de remporter 19 matchs avec pas moins de 11 bonus offensifs. Néanmoins, cela va permettre sans doute de faire un peu tourner et de reposer certains éléments qui ont beaucoup donné.

Côté grenoblois, on pourra nourrir quelques regrets malgré ce bonus défensif décroché grâce à un essai de pénalité accordé en fin de partie. Les locaux ont en effet été indisciplinés avec notamment l'exclusion de Muarua à la 51e puis celle de Goginava quelques minutes plus tard. Et ils ont logiquement subi les assauts du leader. Avec seulement une longueur d'avance sur Mont-de-Marsan et trois sur Agen, ils vont devoir tout donner jusqu'à la dernière journée. La venue des Montois le 7 avril prochain pourrait être décisive. Les Grenoblois iront également à Massy où il faudra aller chercher des points, ainsi qu'à Nevers et Biarritz avant la réception de Vannes lors de la 30e journée.