PROD2. Oyonnax frappe un (nouveau) grand coup en s’offrant un centre irlandais aux 15 sélections !

Le centre irlandais Chris Farrell rejoint la ProD2 avec effet immédiat. Le genre de recrue qui en dit long sur les ambitions d'Oyonnax.

C’est avec surprise que nous avons appris que le Munster avait libéré le centre international Chris Farrell la semaine dernière. Joueur très perforant (1m95 pour 110kg) et athlétique, le joueur de 29 ans n’entrait plus dans les plans de son entraîneur cette saison, qui lui préférait des garçons comme Antoine Frisch, Malakai Fekitoa, Damian de Allende et compagnie. Reste que l’on se doutait qu’un numéro 13 de son standing ne resterait pas longtemps sans club.

Leader incontesté de ProD2, Oyonnax s'arme pour le Top 14 avec l'arrivée d'un centre des PumasBingo, l’ancien joueur de Grenoble va retourner en France et plus particulièrement non loin de l’Isère. En effet, Farrell s’est engagé avec Oyonnax jusqu’à la fin de la saison, en tant que joker médical de Lovobalavu. Un renfort de poids pour le club de l’Ain, déjà leader incontesté de ProD2 et qui prépare une future demi-finale à domicile. D’autant que rien ne dit qu’en cas de remontée, Oyo ne prolonge pas l’Irlandais, pour l’associer à la recrue du milieu de terrain pour la saison prochaine : Lucas Mensa. Une paire de centres internationale en Top 14, ça aurait de la gueule, non ?

PROD2. Et si Provence Rugby continuait son mercato estampillé Top 14 en chipant 2 joueurs du Stade Français ?