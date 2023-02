Leader incontesté de ProD2, Oyonnax s'arme pour le Top 14 avec l'arrivée d'un centre des Pumas

Alors qu'il compte 15 points d'avance sur le 2ème de ProD2, le club d'Oyonnax entend bien remonter à la fin de la saison. Sa dernière recrue en atteste.

Voilà le type de recrue qui annonce ses intentions pour l'année suivante. Leader de ProD2 avec 15 points d'avance sur son premier poursuivant, Mont-de-Marsan, Oyonnax compte bien remonter dans l'élite à la fin de la saison. C'est ainsi que le club du Haut-Bugey vient d'aller piquer l'un de leurs meilleurs joueurs aux Montois, justement, histoire de renforcer comme il faut son milieu de terrain. Si vous êtes un spectateur régulier de l'antichambre du Top 14, vous connaissez forcément le 3/4 centre du Stade Montois, Lucas Mensa. Vrai numéro 12 puissant (1m83 pour 95kg), coureur mais également bon distributeur, l'Argentin de 26 ans compte d'ailleurs 3 capes avec les Pumas, dont une lors du Mondial 2019.

Véritable point d'ancrage et catalyseur de la ligne arrière des Jaunes et Noirs ces deux dernières saisons, il compte 16 essais marqués en une cinquantaine de matchs de ProD2. Une très grosse recrue à venir pour Oyonnax, donc, qui pourra là compter sur le sosie physique d'Adrien Séguret pour les saisons à venir. Et pourquoi pas un Puma de plus en Top 14, la saison prochaine...

