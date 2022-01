RUGBY. PRO D2. Le Stade Montois bientôt pillé par les grosses écuries du TOP 14 ?

L’équipe de Mont-de-Marsan impressionne depuis le début de saison en PRO D2. Ses jeunes pépites, également très en vue cette année, pourraient se voir tomber dans les filets des grandes écuries du TOP 14.

Le Stade Montois, en difficulté la saison passée terminant à une petite 10e place, rayonne cette année en PRO D2. Les Montois avaient commencé la saison par 5 victoires de rang avant de trébucher sur la pelouse d’Oyonnax, actuel leader du championnat. Dauphin, avec seulement 3 points de retard sur les Oyomens, les hommes de Stephane Posper et de Julien Tastet semblent bien partis pour disputer les tickets pour le TOP 14 en fin de saison. Cette réussite, le club montois le doit en partie à la saison dernière, comme l’avait expliqué Remi Talès au mois d’octobre : « Ce qui a changé par rapport à l’an dernier ? Le groupe a pris confiance en lui, il s’est construit dans la difficulté, les jeunes ont vu ce qu’était le haut niveau. » Des jeunes que le club landais a fait exploser cette année. Entre Léo Coly, Léo Banos ou encore De Nardi, la jeune garde montoise ne cesse d’impressionner sur chaque sortie. Des performances qui ont tapé dans l’œil des meilleurs clubs de TOP 14. Le Stade Montois pourrait donc perde ses pépites au détriment de grandes écuries de l’élite du rugby français.

C’est l’un des dossiers qui fait couler beaucoup d’encre depuis le début de saison, le cas de Léo Coly. Récemment appelé avec le XV de France pour remplacer Antoine Dupont, positif au Covid, le jeune demi de mêlée survole la PRO D2 cette saison. Meilleur réalisateur avec 212 points au compteur, il est aussi le meilleur marqueur d’essai du championnat avec 9 réalisations. Il est clairement l’homme en forme du Stade Montois. Courtisé par le MHR, le RCT, le LOU ainsi que La Rochelle, le champion du monde U20 a confié en conférence de presse que son avenir serait connu d’ici peu : « A ce sujet, je donnerai une réponse incessamment sous peu. » Si nul ne doute que le natif de Rennes ne sera plus Landais la saison prochaine, il reste encore à savoir dans quelle formation le demi de mêlée posera ses valises.

À l’instar de son demi de mêlée, le très jeune troisième ligne Léo Banos a réellement explosé cette saison. Lui qui avait seulement eu 1 h de temps de jeu la saison passée, a déjà été titulaire 13 fois sur les 18 journées de PRO D2. Joueur ferrailleur, technique et très mobile, le jeune troisième ligne de 19 ans a toutes les qualités pour devenir un grand joueur. Déjà appelé pour comme partenaire du XV de France la saison passée, il a été sélectionné dans le groupe U20 pour participer au prochain tournoi des 6 nations. Le Stade Toulousain ainsi que l’UBB se sont déjà positionnés sur le dossier alors que le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2024. En revanche, le jeune montois a clairement annoncé dans les colonnes de Sud Ouest qu’il resterait dans les Landes la saison prochaine : « Franchement, je sais que je reste à Mont-de-Marsan pour la saison qui arrive, donc je ne me perturbe pas avec ça. Même si ça parle beaucoup, je n’en tiens pas compte, je continue à jouer du mieux possible, je me concentre sur mon rugby et pas trop sur les choses à côté. » Le troisième ligne aile a ensuite justifié son choix de rester dans son club formateur : « Je me sens trop jeune pour partir loin de chez moi, quitter mes potes, etc », mais n’a pas ferme de porte quant à un départ fin 2023 : « On verra comment se passe la saison prochaine, si des clubs m’appellent, si j’ai les capacités pour partir ».

S’il fait moins parler de lui, un autre joueur de l’effectif du Stade Montois est en très grande forme cette saison. L’ailier fidjien Wame Naituvi est clairement le facteur X du club landais. Arrivé de Clermont à l’intersaison 2017 en tant qu’espoir, cette année semble être celle de la confirmation le joueur de 25 ans. Bien qu’il n’ait marqué « seulement » 4 essais en 10 titularisations, le funambule fidjien impressionne dans tous les secteurs du jeu. Capable de fulgurance en solo comme de sortir des passes dont seul lui a le secret, l’ailier a tapé dans l’œil du Racing 92. Avec les départs de Beale et de Thomas, le club francilien cherche à étoffer son triangle de derrière pour la saison prochaine et à jeter son dévolu sur le Montois. Le problème étant que Naituvi est encore sous contrat jusqu’en 2023, affaire à suivre…