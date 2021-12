PRO D2. Qui est Wame Naituvi, la bombe fidjienne du Stade Montois ?

À l'image de son club, l'ailier fidjien du Stade Montois Wame Naituvi réalise une première partie de saison stratosphérique. Il est désormais devenu indispensable au club jaune et noir.

Le Stade Montois réalise une première partie de saison exceptionnelle. Premiers de Pro D2 avec 5 points d'avance sur Oyonnax, leur dauphin, les Landais se positionnent clairement comme un candidat à la montée. Et qui l'aurait cru en début de saison, après un exercice précédant cauchemardesque où les Jaune et Noir ont longtemps flirté avec la zone rouge, le spectre d'une relégation planant au-dessus de leur tête. Oui mais voilà, aujourd'hui la jeune garde montoise semble d'être révélée, encadrée par quelques indispensables ''papas'' que sont les Yann Brethous, Willie Du Plessis, Andreï Ostrikov ou Vereniki Goneva. Puis surtout, les partenaires de Léo Coly marchent sur l'eau, surfent sur une dynamique positive et sont en pleine confiance. Et comment ne pas l'être avec 10 succès en 12 matchs, dont des victoires à l'extérieur probantes comme à Bayonne ou récemment à Béziers et 30 points décrochés sur 30 possibles à domicile.

