Pro D2. WTF. Non mais au fait, c'est quoi cette référence du Stade Montois à la Casa de Papel ?

Les Montois ont basé ce bloc de matchs sur le thème du braquage. De ce fait, depuis plusieurs rencontres, les joueurs hors groupe se déguisent comme les personnages de la série la Casa de Papel.

Ce n'est plus simplement le tube du début de saison, mais réellement une confirmation et un prétendant aux phases finales. Leader de Pro D2 avec quatre points d'avance sur son dauphin Oyonnax, Mont-de-Marsan impressionne. 8 victoires pour seulement deux défaites, des jeunes joueurs étincelants (Coly, Banos, De Nardi), un jeu léché, tout baigne sur la préfecture des Landes. La dernière performance à Bayonne lors du derby basco-landais a encore un peu plus séduit le microcosme rugbystique français, avec une victoire nette et sans bavure en terre basque (14-33). Preuve de la supériorité montoise, le regret de ce point de bonus offensif non obtenu, alors que les hommes de Patrick Milhet multipliaient les assauts sur la ligne d'en-but bayonnaise dans le but de décrocher ce point supplémentaire lors des derniers instants de la partie. Mais qu'importe, les Jaune et Noir poursuivent leur ''braquage''. Car c'est sur ce thème-là que les Landais ont abordé ce bloc, les joueurs hors groupe n'hésitant pas à se déguiser avec les fameux costumes de la série la ''Casa de Papel''. On les avait vu lors de l'échauffement contre Nevers ou Agen, mais c'est à Bayonne, qu'ils ont le plus fait parler.

Alors que les Montois prenaient peu à peu le large au score, l'effervescence était notable dans les gradins de Jean Dauger. Les joueurs landais en tribune, blessés ou alors pas sur la feuille de match (Voss, Lestremau, Espagner etc) avaient alors sorti leur plus beau déguisement de la célèbre série. Si bien que Julien Tastet, membre du staff des Montois s'est emparé de l'un de ces costumes en fin de rencontre. Dans l'euphorie générale, il souhaitait descendre en bord de pelouse avec son nouvel accoutrement. Oui mais, il ne s'attendait pas à ce que la sécurité du stade lui refuse l'entrée, sûrement faute de tenue décente. Ce qui a donné droit à une scène déjà culte. On voit d'ailleurs Phillipe Tayeb, visiblement agacé, venir sermonner un autre membre du staff montois.

Ptdrrr Julien Tastet (un des entraîneurs de Mont2) déguisé en membre de la Casa de Papel qui descend incognito et envoie des pouces à la tribune bayonnaise alors qu’il reste deux minutes de jeu et se fait refouler par la sécurité au bord du terrain ! Je meurs 😂😂 #ABSMR pic.twitter.com/3jmagmUt1j — Justine Saint-Sevin (@JustineStSevin) November 5, 2021

Certains supporters bayonnais pourtant adeptes du chambrage n'ont visiblement pas apprécié l'humour montois, alors que ce n'était pas la première fois que ces derniers se déguisaient de la sorte. En tout cas, les ''braqueurs'' de Mont-de-Marsan ont réussi leur coup. Et l'on ne peut parler de braquage à Bayonne mais plutôt d'une réelle performance tant les Landais ont été dominateurs. Parviendront-ils à poursuivre cette dynamique et se hisser en phase finale ? L'ambiance en tout cas semble être au beau fixe.

Le plus ridicule la combi casa de papel de Tastet l’ entraîneur montois ! — Dia ! (@Dia86304955) November 9, 2021

Minable le staff de mont de marsan avec leur déguisement de casa de papel. Irrespectueux au possible. Si c’est d’autres clubs qui font ça on les traiteraient de voyous — Fanas (@Fanas83) November 5, 2021

Autre polémique. Il se disait que les leaders de Pro D2 souhaitaient s'échauffer en rouge et blanc (comme le BO) afin de piquer leurs adversaires du jour. Une rumeur formellement démentie par Patrick Milhet, manager du club pour Rugbyrama : ''Nous n'avons jamais voulu s'échauffer avec ces couleurs (rouge et blanc) sur nos épaules, c'est totalement faux. C'est assez grave que certaines personnes aient avancé cette idée sans même nous consulter en amont [...] Nous avons trop de respect pour l'Aviron Bayonnais et tous nos adversaires. Le Stade Montois n'a jamais voulu chambrer l'Aviron Bayonnais [...] Pour l'occasion, nous avions des t-shirts floqués en l'honneur des villages landais qui entourent Mont-de-Marsan [...] On aime disputer ces rencontres où les chambrages reviennent à la mode dans les tribunes et un peu sur la pelouse mais cela reste cordial et dans les limites de l'acceptable. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore, cet esprit de rugby de clocher qui fait parfois du bien.'' Il faut dire que voir Mont-de-Marsan s'échauffer en rouge et blanc aurait fait sourire du côté du voisin landais, Dax.

Pro D2. Comment le Stade Montois réussit à impressionner cette année après une saison galère ?