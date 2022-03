FRANCE U20. Punch, appuis et sosie non-officiel d'Ange Capuozzo : retenez bien le nom d'ENZO REYBIER

Auteur de 3 essais en 5 matchs avec les Bleuets, l'Oyoman Enzo Reybier a surtout impressionné de part son punch, sa vitesse et sa hargne en défense. Pépite.

Coupe à l'italienne, visage poupon et physique un peu frêle : le garçon est le sosie parfait d'Ange Capuozzo, le héros du week-end côté transalpin. Mieux, il vit dans la même région que le Grenoblois (Rhône-Alpes), a lui aussi des jambes de feu et évolue également en ProD2 , tiens, tiens. Lui ? Les plus fidèles suiveurs des Bleuets auront bien sûr reconnu Enzo Reybier, le petit ailier (1m74 pour 76kg) qui a cartonné avec les U20 durant le Tournoi. Auteur de 3 essais en 5 rencontres et probablement le jeune tricolore le plus régulier de la compétition, le joueur d'Oyonnax a fait parlé la poudre ces dernières semaines. Intenable face à l'Irlande et l'Ecosse, marqueur contre l'Italie, les Gallois et les Anglais, Reybier a frappé plus fort encore à chaque sortie. Jusqu'à son titre d'homme du match face à l'Angleterre (26 à 22) ce dimanche.

La semaine dernière, beaucoup avaient déjà retenu son interception bien sentie, qui avait permis à ses partenaires de définitivement faire le break face aux Gallois. Là, Reybier est encore entré un peu plus dans les têtes des supporters (et pas que) des Bleuets, avec un essai plein de punch et de pur finisseur face aux jeunes british. Démarqué dans son couloir en sortie de mêlée, le jeune oyoman était le plus rapide à la réception d'un jeu au pied rasant et croisé de son ouvreur Barré, avant d'asseoir le dernier défenseur anglais d'un crochet intérieur sec et efficace. En attaque, il est ce joueur extrêmement vif, aux appuis courts, et assez puncheur et compact pour gagner la majaorité de ses duels, donc. En défense ? « Enzo est un match winner. Explosif et défenseur hors pair, il a toujours été le modèle et l’exemple à suivre pour les autres joueurs de sa génération", disait de lui le Directeur du Centre de Formation d'Oyonnax sur le site du club.

Voilà pour le topo de ce jeune garçon originaire de St-Claude, dans le Jura. Lui qui en 2020 déjà, était le plus jeune joueur de l'histoire d'Oyo à évoluer avec les professionnels. Déjà remarqué lors des oppositions face au XV de France lors du stage à Aubagne fin janvier, Enzo Reybier va donc ressortir de ce 6 Nations jeunes le vent en poupe et des ambitions plein la tête, à l'approche de ses 20 ans (il les aura le 4 avril prochain). Avant de pourquoi pas enchaîner la fin de saison de ProD2, au milieu des Sanday, Callandret, Sweetnam et Paris...