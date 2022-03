RÉSUMÉ VIDÉO. Les Bleuets corrigent les Gallois grâce à un feu d'artifice en fin de match

Ce jeudi, l'équipe de France des moins de 20 ans a corrigé le Pays de Galles avec un succès bonifié, et rêve toujours d'une victoire finale dans le Tournoi.

Ce jeudi, l'équipe de France des moins de 20 ans se rendait au Pays de Galles pour y affronter la jeune garde galloise. Les Bleuets, qui peuvent toujours rêver d'une victoire finale malgré leur défaite contre l'Irlande ont une nouvelle fois séduit à l'extérieur après leur succès en Écosse il y a quinze jours. Portés par un grand Léo Barré, désigné homme du match, les Tricolores vont rapidement inscrire deux essais, par Fonnicola en bout d'aile et Moukoro en force, pour mener rapidement 17 à 3 (17ème minute). Mais à partir de là, les Gallois vont réagir et mettre en difficulté les Bleuets. D'abord via un essai de pénalité puis un deuxième juste avant la mi-temps, alors que les Bleus évoluaient à 14. Un deuxième carton jaune réduira les Bleus à 13 en fin de première mi-temps. Aux citrons, la France mène péniblement 17 à 15.

RESUME VIDEO. A 14, les Bleuets lancent une sublime attaque de 80m conclue avec style par Capilla

Le second acte en revanche, se résumera à un cavalier seul des partenaires de Théo Ntamack. En infériorité numérique, les Français feront le dos rond, et se détacheront même grâce à deux pénalités et un essai du talonneur Sa (15-30, 46ème). La victoire acquise, les 10 dernières minutes donneront lieu à un véritable feu d'artifice de la part des Bleuets. Un premier essai, celui du bonus, sur une interception signée Enzo Reybier avant que Tarel puis Auriac sur la sirène ne donnent au score une ampleur plus conséquente (15-47). Avec ce succès bonifié, la France peut toujours rêver d'un sacre dans le Tournoi. Il faudra cependant espérer une défaite de l'Irlande, ce samedi en Angleterre.