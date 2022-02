RESUME VIDEO. A 14, les Bleuets lancent une sublime attaque de 80m conclue avec style par Capilla

Retour en vidéo sur la victoire de France U20 face à l'Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations. Un match marqué par le superbe essai de Capilla.

Ce vendredi soir, les Bleuets ont montré la voie à l'équipe de France en s'imposant en Écosse dans le cadre du Tournoi des 6 Nations U20. Une rencontre marquée par les exclusions définitives de Joseph (14e) et Coulon (70e) pour la sélection tricolore. Ce qui n'a pas empêché les visiteurs d'inscrire quatre essais par Capilla (17e), Ntamack (33e), Gailleton (45e), Sa (66e). Le premier carton rouge a-t-il débridé les Bleuets ? Toujours est-il que Ntamack n'a pas hésité à relever le cuir derrière une mêlée dans les 22m. Une superbe action marquée par les courses en soutien, les passes au contact et le superbe jongle de Capilla après 80m pour l'essai. Si le deuxième rouge pour un plaquage dangereux a permis aux locaux d'inscrire un second essai, la victoire avait déjà choisi son camp. Score final, 30 à 17 pour la France.