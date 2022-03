RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations U20. La France vient à bout de l'Angleterre et finit en beauté son Tournoi

Pour leur dernier match de ce Tournoi 2022, les Bleuets ont vaincu les jeunes Anglais 26-22, et finissent deuxièmes derrière l'Irlande.

Dimanche soir, les Bleuets recevaient à Aimé-Giral l'Angleterre, pour leur dernier match du Tournoi. Une rencontre pour l'honneur, puisqu'aucune des deux équipes ne pouvaient prétendre à la première place, prise par l'Irlande. Et sous des conditions difficiles, ce fut les Bleuets qui marquèrent les premiers, grâce au pilier droit Yemsi. Une première mi-temps serrée, qui ne verra rien de plus, mise à part une pénalité de Léo Barré, ainsi qu'une du buteur anglais Johnson, pour un score de 10-3 à la pause.

RESUME VIDEO. A 14, les Bleuets lancent une sublime attaque de 80m conclue avec style par CapillaAu retour des vestiaires, les Français remettent la marche avant, et creusent l'écart avec une pénalité d'Auriac (13-3). Malheureusement pour les coéquipiers de Ntamack, les Anglais reviennent de suite dans la partie, grâce à un exploit personnel de leur arrière Arundell derrière une mêlée. Le match se tend, et il faudra attendre l'heure de jeu pour voir un nouvel essai : à la suite d'une mêlée bien placée, l'ouvreur Barré dépose un superbe jeu au pied rasant dans le dos de la défense. L'ailier Reybier est le premier à la course, et dépose le dernier défenseur anglais pour inscrire le second essai français (20-8). Le break est fait, d'autant qu'Auriac aggrave de nouveau le score avec une pénalité lointaine. La victoire semble tendre les bras aux Bleuets. Et pourtant, les visiteurs reviendront dans le match grâce à deux essais sur ballon porté en fin de rencontre (essai de pénalité, et un autre de Brooke) qui feront sérieusement douter les Français. Un retour finalement maîtrisé par les coéquipiers de Léo Barré, qui s'imposent 26-22 et confortent leur deuxième place au classement.

