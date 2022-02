RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations U20. La France tombe à la sirène face aux Irlandais

Cruel dénouement pour nos Bleuets, qui s'inclinent à la dernière seconde face à l'Irlande, après avoir menés durant toute la rencontre.

Pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans, la France recevait l'Irlande, après s'être défaite facilement de l'Italie la semaine passée. Une rencontre qui s'annonçait tendue, d'autant que les jeunes irlandais restaient eux aussi sur un énorme succès face au Pays de Galles (53-5). Et pourtant, ce sont bien les Bleuets qui commencent fort la rencontre. Dès l'entame, les avants M'Foudi et Schiava gagnent leurs duels, permettant aux Français de prendre rapidement le score. 3-0, puis 10-0, après un superbe maul porté conclut par le talonneur Montgaillard. En face, les Irlandais se rebellent, et pilonnent la ligne tricolore. Des efforts récompensés par un essai à la demi-heure de jeu, réduisant l'écart à 10-7 à la pause.

En seconde mi-temps, la rencontre devient de plus en plus hachée, et se résume à un affrontement féroce entre les deux paquets d'avants. Auriac passe deux nouvelles pénalités, ce à quoi lui répond l'ouvreur Tector, qui en passe une également. À 15 minutes du terme, les Bleuets mènent toujours 16-10, et obtiennent même une autre pénalité à 45 mètres des perches. Foursans-Bourdette s'élance, mais trouve malheureusement le poteau. Un échec qui ne permet pas aux Tricolores de se mettre à l'abri, face à des visiteurs déchaînés, qui campèrent ensuite dans les 22 mètres français. Les coéquipiers d'Enzo Reybier font preuve de courage, mais après de nombreux temps de jeu, craquent finalement en encaissant un deuxième essai signé Brownlee. Le buteur irlandais transforme, et offre la victoire aux siens à la sirène, 16-17.

Une défaite qui sera sûrement dure à encaisser pour les coéquipiers de Léo Banos. Et pourtant, il leur faudra vite relever la tête, eux qui se déplacent dans deux semaines en Écosse. Les Irlandais, quant à eux, sont encore les seuls à pouvoir réaliser le Grand Chelem.