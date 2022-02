Résumé Vidéo. 6 Nations U20. Les Bleuets commencent fort face à l’Italie

Ce vendredi 04 février, les Bleuets ont assuré la victoire et le bonus offensif face à des jeunes Italiens rapidement surclassés.

Ils ont chaussé les crampons et enfilé les maillots, blancs pour l’occasion, pour ce Tournoi des VI Nations U20. La première étape était la réception de l’Italie ce vendredi 04 janvier. Sur le terrain de Mont-de-Marsan, les coéquipiers de Théo Ntamack n’ont pas fait dans la dentelle. Avec 3 essais en 30 minutes, les Bleuets ont rapidement pris l’ascendant sur leurs adversaires du jour. Une partition moins prolifique en seconde mi-temps. Réalistes, les jeunes joueurs se sont fiés à l’excellente botte de Max Auriac. En canne, l’arrière inscrit l’intégralité des points français en seconde période. Son essai à la 72ème minute offre le bonus offensif aux siens.

🇫🇷🇮🇹 𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 ! Les Bleuets s'imposent ce soir 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒖𝒔 à Mont de Marsan pour leur entrée dans le tournoi ! Bravo les garçons !#FRAITA #FranceU20 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/rXfARmu5ol February 4, 2022

Pour sa première avec les U20, l’espoir Toulousain est l’auteur de 26 des 41 points de sa formation. Max Auriac est revenu sur la performance des siens à l’issue de la rencontre. Il commente au micro de L’Équipe : “C’était le moment de tout lâcher, je pense que l’équipe est prête. On s’est régalés tous ensemble.” Le buteur complète en précisant que “l’objectif est de gagner le trophée, même si on prend match après match”. Le capitaine du XV de France U20 est également revenu sur cette partition inaugurale. Le flanker Killian Tixeront décrypte : “On est tombé face à une féroce équipe d’Italie. On avait à cœur de mener un gros combat ce soir. L’équipe savait qu’on allait être pris sur le combat. On a essayé de répondre présent, on a fait au mieux et on s’est lancé dans le tournoi comme il faut.” Auteur d’une performance remarquée, le pilier basque Matis Perchaud a été élu homme du match.

La prochaine étape sera plus corsée pour les Bleuets. Les U20 affronteront l’Irlande le 11 février prochain à 21 h au stade Maurice David à Aix-en-Provence. PRONOSTICS. 6 Nations. L'Ecosse va-t-elle faire les affaires de la France en battant l'Angleterre ?