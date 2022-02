PRONOSTICS. 6 Nations. L'Ecosse va-t-elle faire les affaires de la France en battant l'Angleterre ?

C'est un week-end très riche qui attend les pronostiqueurs avec de très belles rencontres et une certaine indécision quant aux résultats.

Écosse vs Angleterre (samedi à 17h45)

Si l'Angleterre peut faire figure de favori dans cette première rencontre du Tournoi des 6 Nations 2022, les pronostiqueurs ne sont pas plus catégoriques. En effet, la différence entre les cotes des deux nations n'est énorme. Preuve que seule la vérité du terrain compte. Ce premier match de la compétition possède son lot d'incertitudes. Les équipes ne sont pas encore tout à fait en place et les Écossais pourraient bien en profiter pour s'offrir des Anglais toujours solides pas non plus invincibles.



Le pari sûr : victoire de l'Angleterre, cote à 1,80.



Le pari audacieux : doublé de Duhan van der Merwe, cote à 13.



Toulon vs Castres (vendredi à 20H45)



Toulon cherche encore son rythme. L'arrivée d'Azéma n'a pour l'heure pas vraiment relancé la machine varoise. Certes le RCT a des matchs en retard, mais il semble trainer sa misère cette saison. Heureusement, les matchs à domicile sont généralement synonyme de victoire pour les Toulonnais avec quatre succès en six matchs. À l'inverse, le CO ne se déplace pas très bien cette saison avec seulement deux victoires. Cependant, les Castrais, 5es du championnat, sont en pleine bourre.



Le pari sûr : Toulon en tête à la pause et au coup de sifflet final, cote 1,64.

Le pari audacieux : Toulon gagne de 8 à 14 points, cote à 3,55.

Les Bleus entrent en lice face à l'adverse supposé le moins fort de la compétition. Mais on sait que les Italiens ont spécialement ciblé ce match. Quitte à se cramer pour la suite du Tournoi, ils vont tout donner pour s'offrir un succès de prestige face à Antoine Dupont et ses coéquipiers. Ces derniers pourraient manquer de repères après plusieurs semaines passées en club. Mais à l'instar de leurs adversaires, ils ne manqueront pas d'envie devant leurs supporters.



Le pari sûr : Double chance marqueur d'essai, G. Villière ou D. Penaud, cote à 1,08.



Le pari audacieux : succès de l'Italie, cote à 45.



